Shaqtin’ A Fool, Saison 2019-20 Vol. 17 : si Norvel Pelle joue en NBA, alors il reste de l’espoir

Qui dit vendredi dit poisson pané à la cantine mais dit aussi et surtout Shaqtin’A Fool. Nouvelle édition aujourd’hui du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à vendredi prochain. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.

Et on commence avec la défense des Phoenix qui a des petits problèmes de synchronisation. A moins que ce ne soit juste par manque d’envie. Toujours est-il que Dario Saric et Devin Booker ont déroulé le tapis rouge pour que OG Anunoby puisse détruire le cercle. Avec toute la place qu’il avait, le British aurait quand même pu nous sortir un dunk de concours… Client suivant, Josh Jackson est de retour en NBA après avoir été envoyé en G League pendant des mois en guise de punition. Mais il pourrait vite y retourner s’il réitère trop souvent ce genre d’action. A sa décharge, c’est toute la séquence qui était cheum dans ce début de match entre les Grizzlies et les Hawks et il n’était pas le seul à sortir une action bien crado. Le troisième candidat va redonner espoir à des millions de basketteurs sur la planète puisqu’on sait désormais qu’on peut jouer en NBA sans savoir rentrer un lay-up. Merci Norvel Pelle pour l’info. Pour finir, c’est LeBron James qui tenait à tout prix à se retrouver dans la rubrique fétiche du Shaq en oubliant de passer la balle sur une remise en jeu. Chapeau l’artiste, ça devient un classique en NBA cette saison.

Voilà pour les All-Stars du lol jusqu’ici cette saison. Ici ? Impossible de ne pas voter pour Norvel Pelle. Même son nom est certifié 100% Shaqtin’ !