Le pari spécial NBA Sunday : 330€ à gagner avec un Karl-Anthony Towns de gala face aux Bulls

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 11 avril, c’est un programme très alléchant que nous offre la NBA avec pas moins de 10 matchs dont les deux premiers auront lieu à 19h et 21h (fuseau horaire de Châteauroux). Voilà qui nous donne encore une fois de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

19h00 : Hornets (2,15) – Hawks (1,68)

21h00 : Nuggets (1,35) – Celtics (3,30)

01h00 : Cavaliers (3,20) – Pelicans (1,36)

01h00 : Magic (4,10) – Bucks (1,25)

02h00 : Mavericks (1,40) – Spurs (3,00)

02h00 : Wolves (2,60) – Bulls (1,51)

02h00 : Knicks (1,76) – Raptors (2,10)

02h00 : Grizzlies (1,64) – Pacers (2,30)

01h30 : Clippers (1,10) – Pistons (6,70)

04h00 : Blazers (1,94) – Heat (1,94)

Le pari qu’on sent bien

Karl Anthony Towns minimum 25 points ET 10 rebonds ET 3 passes décisives face aux Bulls (2,25) : depuis le début de saison, le pivot des Wolves a participé à 33 matchs. Ses moyennes : 24,9 points, 11,1 rebonds et 4,5 passes décisives. Excellent passeur et bon gros rebondeur, Charles-Antoine doit juste atteindre ses moyennes pour passer tranquillement la barre requise ici. Pour ce qui est des points, on va compter sur la poreuse défense de Chicago et sur l’adresse du chat des loups pour que la fête soit complète. Cote à 2,25. Il faut une vraie performance de Towns mais rien d’inimaginable !

Le combiné à tenter

Les Pelicans battent les Cavaliers et les Knicks battent les Raptors (2,39) : les Pelicans sont les gros favoris de leur rencontre face aux Cavs. La cote est à 1,36. Zion a tout ce qu’il faut pour faire le boulot et Ingram se remet en route gentiment. Pour combiner, on pense aux Knicks. Oui, on a confiance, les Knicks vont battre ces Raptors toujours loin d’être au complet. La cote est à 1,76.

Une petite folie pour finir ?

Michael Porter Jr va faire minimum 2 passes décisives (2,45) : Oui c’est une folie. Mais ce soir à 21h00 face aux Celtics, Michael Porter Jr va lâcher DEUX passes décisives sur la grosse trentaine de minutes qu’il va passer sur le parquet. Oui, c’est une folie.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

