Preview de la soirée NBA : Portland attend un Lillard bien chaud, au moins aussi bouillant que le Heat

Vous êtes habitués désormais, c’est la preview NBA du jour où on vous vend les affiches de la nuit et tous les enjeux. Au menu : Portland qui accueille le Heat, un derby texan, Denver qui vise le 9/9 ou encore la lutte pour la quatrième place à l’Est avec le duel Hornets-Hawks.

19h00 : Hornets – Hawks : au classement, c’est l’affiche du jour. Sur la feuille de match, ce sera sans doute un peu moins reluisant. Un max de blessés et d’incertitudes de part et d’autre (Hayward, Ball, Collins, Hunter, Reddish et peut-être même Gallinari et Young), et vous l’aurez compris, ce choc aura une saveur un peu moins épicée qu’à l’accoutumée. Les Hornets restent une des équipes les plus kiffantes à voir jouer et rien que cela devrait garantir le spectacle. Terry Rozier contre le backcourt des Hawks, Clint Capela et la raquette de Charlotte, vous avez là deux massacres possibles à déguster à l’heure de l’apéro.

Status note: Trae Young, Danilo Gallinari are game-time decisions Sunday. — FantasyLabs NBA (@FantasyLabsNBA) April 11, 2021

21h00 : Nuggets – Celtics : Denver respire la joie, la bonne humeur et la victoire à outrance. Contre Boston, ils viseront tout simplement un neuvième succès de rang (meilleure série en cours, et de loin). Boston cherche encore son rythme de croisière et ramener une win des Rocheuses pourrait servir de déclic pour attaquer la fin de saison sous de meilleurs augures. On souhaite bon courage à Robert Williams face à l’ogre Nikola Jokic au passage. Malheureusement pour Brad Stevens et les siens, Evan Fournier ne sera pas là pour chauffer la second unit adverse, toujours empêtré dans le protocole sanitaire de la Ligue.

01h00 : Cavaliers – Pelicans : après avoir pris la foudre contre Gary Trent Jr., Cleveland se prépare à recevoir un freak nommé Zion Williamson. En back-to-back et avec une raquette bien déplumée (Allen, Nance Jr.), on pourrait assister à une nouvelle dinguerie de notre ami Thanos. S’il est capable de sortir un 37/15/8 face à la défense solide des Sixers, on se dit qu’il a moyen de faire au moins aussi bien ce soir s’il croise le chemin de Kevin Love. (s’il joue) On adore Isaac Okoro mais il ne pourra pas marquer à la fois Brandon Ingram et Zion Williamson. Fans de l’Ohio, choisissez votre poison. Petite mention pour Isaiah Thomas qu’on espère voir bon ce soir : son contrat de dix jours sera bientôt terminé.

01h00 : Bucks – Magic : on n’est pas passé loin d’un match entre l’équipe C des Daims et la team rebuild d’Orlando. Niveau hype, c’était proche du zéro absolu. Merci le service médical des Bucks, on devrait revoir Khris Middleton, Jrue Holiday et Brook Lopez en tenue ce soir pour un match « normalement » sans grand danger. Toujours pas de Giannis Antetokounmpo par contre, annoncé doubtful et qui soigne toujours un genou gauche douloureux. Allez cher Freak, on espère te revoir sur les terrains très vite.

02h00 : Mavericks – Spurs : petit derby texan pour nous ambiancer vers deux heures du matin, l’occasion de voir si San Antonio a récupéré un peu de jus après une mauvaise série. (5 défaites) Memphis est déjà repassé devant et maintenant il faut se coltiner un magicien slovène et son acolyte letton. Taper le voisin et rival pour relancer la machine ferait sans doute plaisir à beaucoup de fans. Les semaines passent et le Play-in se rapproche de plus en plus pour les Spurs. Hasard ou coïncidence, cette affiche pourrait tomber selon le jeu de dominos.

02h00 : Wolves – Bulls : la nouvelle du jour est sans doute la vente de la franchise à Alex Rodriguez et Marc Lore mais il y a tout de même un match à jouer ce soir contre les Bulls. La franchise au taureau est toujours dans la course au top 8 et le duo Vucevic-LaVine se trouve de mieux en mieux. Même si Minnesota est au fond du trou à l’Ouest, ils ont quand même de la bonne cam’ avec Russell, Towns et Edwards : il ne faudra pas les prendre de haut. À voir si Zach LaVine s’offrira un petit moment nostalgie en plantant 40 points à sa franchise d’origine.

02h00 : Knicks – Raptors : il y a peu, New York était encore top 4 à l’Est, mais le faible écart dans le peloton et une mauvaise dynamique les ont renvoyé à la huitième place. La venue de Raptors en back-to-back peut les aider à repartir de l’avant. Gary Trent Jr. a pris chaud cette nuit contre Cleveland mais il s’attaque à un beau morceau défensif cette fois. (3ème au rating, 1er aux points encaissés) Toronto espère encore participer à la postseason mais il faudra déjà dégager une équipe pour participer au Play-in. Vu la forme du moment, c’est loin d’être fait.

02h00 : Grizzlies – Pacers : Memphis est de retour à la maison après un road trip à l’Est couronné de succès. Les brillantes victoires à Philadelphie, Miami et Atlanta ont impressionné et l’histoire aurait été parfaite sans un petit choke en fin de match contre les Knicks. Les revoilà opposés à une équipe de l’Est mais cette fois dans leur antre du FedExForum. En l’absence de Myles Turner pour garder la raquette, on s’attend à une belle gloutonnerie de Jonas Valanciunas. Un petit duel 100% Lituanien sous les panneaux (avec Domantas Sabonis), ça fera plaisir aux amoureux du basket balte.

04h00 : Blazers – Heat : voilà le match qui donne le plus envie cette nuit et il faudra patienter jusqu’à 4h (ou mettre le réveil) pour le mater. À part Victor Oladipo, on ne devrait pas avoir d’absences majeures à signaler et Jimmy Butler, Damian Lillard, C.J McCollum ou encore Bam Adebayo vont pouvoir se mettre bien jusqu’à l’aube. Portland reste sur une victoire tranquille contre Detroit avec un Enes Kanter historique mais la franchise ne respire pas la sérénité en ce moment. La défense pose toujours problème et un succès contre le Heat (si possible sans prendre 130 pions) pourrait sécuriser un peu la sixième place alors que Dallas tape déjà à la porte derrière.

04h00 : Clippers – Pistons : Pas de Kawhi Leonard (ni de Serge Ibaka) et la venue du bon dernier de l’Est, lequel est en back-to-back. Vous aurez pigé : la défaite est interdite ce soir pour les Clippers, surtout à la maison. Denver pousse fort pour rejoindre le podium de l’Ouest et les hommes de Tyronn Lue ne peuvent pas se permettre de bazarder ce genre de matchs. Cerise sur le gâteau angelino, Jerami Grant n’est même pas sûr d’être en tenue ce soir. Paul George en leader efficace et une victoire solide au matin, des espoirs réalistes pour la Clippers Nation.

Et voilà, on a fait le tour du sujet, alors on va se poser cinq minutes pour s’étirer les doigts et on se donne rendez-vous vers 19h avec les chips pour attaquer une longue nuit de NBA. À ce soir ? À ce soir.

