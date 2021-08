NBA Free Agency 2021 – les franchises à surveiller : focus sur ces cinq équipes qui pourraient bien enflammer le marché

La Free Agency 2021, c’est ce soir. On espère que vous êtes prêts parce que ça va envoyer du bois. Quelle équipe va signer quel joueur ? Quelle franchise mettra le pactole sur untel ou untel ? Voici le genre de questions qu’on se pose à quelques heures du début des hostilités. Si le marché des agents libres peut évidemment se montrer très imprévisible, on peut néanmoins dégager quelques tendances et mettre en avant les équipes à surveiller absolument. Alors let’s go !

Avant toute chose, merci de bien regarder les deux tweets ci-dessous pour avoir en tête la liste des franchises possédant des ressources financières pour la Free Agency 2021, et au contraire celles qui n’en possèdent pas. On vous jure, ça vous servira pour la suite.

🚨 Les équipes avec le + de cap space (projeté) avant le début de la Free Agency : 1) Knicks – 51 millions

2) Spurs – 49 millions

3) Pelicans : 36 millions

4) Mavs – 34 millions

5) Thunder – 31 millions

6) Raptors – 23 millions

7) Heat – 21 millions

8) Pistons – 18 millions — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

🚨 Les équipes avec le – de cap space (projeté) avant le début de la Free Agency : Jazz, Bucks, Lakers, Clippers, Warriors et Nets tout en haut. Sixers, Pacers, Wolves, Celtics, Blazers, Suns et Nuggets un cran en-dessous. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

Miami Heat

On en a parlé ce matin, Pat Riley est chaud bouillant à quelques heures de la Free Agency. La preuve, le Parrain de la NBA s’est déjà positionné sur le dossier Kyle Lowry, l’un des joueurs les plus convoités de l’été. Un sign-and-trade avec les Raptors impliquant Goran Dragic et Precious Achiuwa serait dans les cartons pour faire venir le meneur à South Beach, et un certain DeMar DeRozan serait également dans les petits papiers de Patoche. Bref, comme souvent, le Heat voudra frapper un gros coup à l’intersaison pour pouvoir jouer les premiers rôles à l’Est. Il faudra surveiller également quelques dossiers maison, dont celui du sniper Duncan Robinson évidemment, agent libre restrictif (comme Kendrick Nunn). Trevor Ariza, en fin de contrat, pourrait lui être prolongé, et on a hâte de voir comment évoluera la situation de Victor Oladipo, également agent libre. Enfin, parmi les autres noms qu’on retrouve associés avec le Heat et qui pourraient signer via la mid-level exception (9,5 millions de dollars), on a du Kelly Oubre Jr., du Rudy Gay, du Danny Green. Cependant, le premier pourrait demander bien plus…

🚨 Miami aimerait trouver un moyen de récupérer DeMar DeRozan cette semaine, mais il y aura de la concurrence sur le marché. Dallas, New York et Detroit sont prêts à proposer de gros contrats dès ce soir pour permettre à DeMar de les booster. Mavs et Knicks en pole position. pic.twitter.com/jJa8ndlvYy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 2, 2021

New Orleans Pelicans

Les Pelicans sont clairement l’une des franchises à suivre durant cette intersaison. Pourquoi ? Car ils veulent absolument monter la meilleure équipe possible autour de Zion Williamson et Brandon Ingram pour pouvoir obtenir une place en Playoffs dès la saison prochaine. La preuve, ils ont déjà dégainé à travers un transfert avec les Grizzlies il y a tout juste une semaine, transfert qui a ramené Jonas Valanciunas dans le Bayou et qui a permis aux Pelicans de libérer de la marge salariale. Aujourd’hui, NOLA est en position pour signer Kyle Lowry pour 30 millions de dollars la saison à l’ouverture de la Free Agency. Le meneur vétéran est l’une des priorités des Pelicans mais si le Heat parvient à s’attacher les services de Lowry comme mentionné au-dessus, il sera intéressant de voir quel sera le plan B pour David Griffin. Est-ce qu’une prolongation de Lonzo Ball – agent libre restrictif – pourrait revenir sur la table ? Est-ce qu’on part sur un sign & trade avec Lonzo pour récupérer un meneur en échange ? Est-ce que la Nouvelle-Orléans pourrait se contenter d’un Goran Dragic si jamais ce dernier n’est pas conservé par les Raptors ? Quid de Spencer Dinwiddie ou Dennis Schroder ?

🚨 Lonzo Ball au centre de trois gros scénarios, à quelques heures de la Free Agency. 1) Signature aux Bulls, 80-84 millions sur 4 ans, les Pelicans ne matcheraient pas. 2) Sign and trade aux Pacers contre Malcolm Brogdon 3) Sign and trade aux Celtics contre Marcus Smart pic.twitter.com/8A9vshUKZx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 2, 2021

Chicago Bulls

Plusieurs éléments intéressants à suivre chez les Bulls durant l’intersaison. Déjà, l’une des priorités du côté de Chicago, c’est le recrutement d’un meneur de jeu. On parlait de Lonzo Ball juste au-dessus, et bah ce dernier se retrouve dans les plans du management de Chicago. Selon les dernières infos, ça serait même en bonne voie. Mais sachant qu’il pourrait demander jusqu’à 20 millions de dollars par an sur son prochain deal, les Taureaux devront bricoler pour pouvoir s’attacher ses services via la Free Agency (à moins qu’ils passent via un sign-and-trade avec les Pelicans). Tomas Satoransky et Thaddeus Young viennent de voir leur salaire être garanti pour la saison prochaine, et pourraient représenter des pièces dans un transfert. Chicago a décliné sa team option de 3 millions sur Ryan Arcidiacono. Les Bulls pourraient aussi libérer de la marge salariale en utilisant la stretch provision sur Al-Farouq Aminu après l’avoir coupé, lui qui doit gagner 10 millions de dollars grâce à sa player option sur la saison 2021-22. Bref, ça bouge. Avec ça, il faudra aussi surveiller le dossier Lauri Markkanen, agent libre restrictif. La franchise de Chicago et l’intérieur finlandais seraient chauds pour mettre en place un sign & trade (avec les… Pels ?), et on devrait donc le voir dans une autre franchise très bientôt. Enfin, tout ça est survolé par l’extension potentielle de Zach LaVine, agent libre en 2022 et aujourd’hui éligible à une extension. La star des Bulls veut logiquement toucher le gros lot sur son prochain deal, mais ça s’annonce compliqué pour cet été car les règles du salary cap empêchent Chicago de lui offrir plus que 105 millions sur quatre ans. Un deal qui ne répondrait pas aux attentes du bonhomme. Le seul moyen pour les Bulls d’offrir plus aujourd’hui, ce serait d’utiliser une partie du cap space pour cette prolongation de contrat. Problème, ça rendrait plus difficile le recrutement d’autres joueurs…

🚨 Si Kyle Lowry rejoint le Heat, quid du dossier Lonzo Ball ? Chicago espère transférer Tomas Satoransky et faire une grosse offre à Lonzo lundi soir. New Orleans pourrait le conserver en matchant l’offre, ou bien le laisser partir. Qui finira meneur des Bulls / Pelicans ? pic.twitter.com/unLSFbhjQA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

Watching NBA TV’s free agency special. Well respected @ChrisBHaynes reports unless there’s a major “hiccup”, sources tell him Lonzo Ball intends to work out a contract with the Bulls. Pelicans are going hard after free agent PG Kyle Lowry. — Mark Schanowski (@MarkSchanowski) August 1, 2021

Dallas Mavericks

Les Mavericks abordent l’intersaison avec un grand objectif en tête : apporter du soutien à Luka Doncic, trop seul à la création et au playmaking. Pour cela, la franchise de Dallas possède pas mal de billets verts à dépenser, elle qui a récemment transféré l’arrière Josh Richardson et ses 11 millions de dollars à Boston contre le jeune intérieur Moses Brown. Les Texans seraient eux aussi sur le dossier Kyle Lowry (décidément), mais y’a de bonnes chances pour qu’ils doivent se rabattre sur une autre option au vu des dernières infos (DeMar DeRozan ? Lonzo Ball ? Spencer Dinwiddie ? Evan Fournier ?). À côté de ça, il faudra garder un œil sur le dossier de Tim Hardaway Jr., agent libre cette année. La prolongation de THJ fait également partie des priorités de l’intersaison pour les Mavericks, lui qui cartonne pas mal aux côtés de Luka (16,6 points de moyenne cette saison à 39% du parking). L’intérêt semble mutuel entre les deux camps pour poursuivre l’aventure, et le dossier devrait donc pouvoir se régler, même si on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Quant au cas Kristaps Porzingis, présent dans quelques rumeurs de transfert, ça ne devrait pas bouger pour le moment.

🚨 Evan Fournier sur les tablettes des Knicks et des Mavs, la course se précise à quelques heures de la Free Agency. New York est sur Evan depuis longtemps, Dallas veut mieux entourer Doncic et surveillera la piste DeRozan. Les Knicks pourraient faire une grosse offre ce soir. pic.twitter.com/gHqkRlzHmB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 2, 2021

New York Knicks

Comme souvent, les Knicks font partie des grands acteurs de la Free Agency. La franchise new-yorkaise possède énormément de cap space cette année et va donc pouvoir se poser sur de nombreux dossiers. Si le président Leon Rose privilégiera peut-être l’été 2022 pour vraiment lâcher de gros contrats, on sait que les Knicks cherchent un renfort sur le backcourt. On a entendu parler de notre Evan Fournier national évidemment, mais aussi d’autres noms comme DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Spencer Dinwiddie, Dennis Schroder ou encore Chris Paul, même si ce dernier devrait rester à Phoenix. À côté de ça, les Knicks possèdent également quelques joueurs en fin de contrat, comme Reggie Bullock et Nerlens Noel par exemple. Ces deux-là – agents libres non restrictifs – devraient être convoités, mais les Knicks vont essayer de les conserver. Autre joueur en fin de contrat à NY : Derrick Rose, potentiellement intéressé par un retour à Chicago. D’ailleurs en parlant de retour, un certain Carmelo Anthony pourrait remettre le maillot des Knicks un jour d’après les derniers bruits de couloir. Qui dit oui ? Enfin, on gardera aussi un œil sur l’évolution de la situation chez Frank Ntilikina, le Frenchie pouvant potentiellement faire ses valises dans les jours à venir.

🚨 Toujours autant de bruit autour de guards qui pourraient signer chez les Knicks, en fonction du jeu de dominos très tôt à la Free Agency. Cameron Payne, Reggie Jackson, Dennis Schroder et Spencer Dinwiddie sur les tablettes, avec Evan Fournier et compagnie (Lonzo, DeRozan). pic.twitter.com/fgCM32dWAE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

Ces cinq franchises pourraient bien animer la Free Agency à partir de ce soir. Alors on vous conseille de garder un œil attentif dessus, et surtout d’activer toutes vos notifications pour ne rien rater. Allez, à dans quelques heures, ça va être la folie.