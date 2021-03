Preview de la soirée NBA : Boston et Milwaukee remettent ça mais il faudra encore attendre pour voir Vavane jouer en vert

C’est une ample soirée NBA qui nous attend avec pas moins de 11 matchs au programme, dont, en début de soirée, une affiche entre les Bucks et les Celtics qui aura une odeur de revanche. C’est l’heure de la preview !

Moins de 24 heures après la trade deadline, les franchises sont encore dans l’attente de leurs nouveaux joueurs alors que les tradés ont déjà fait leurs valise. Pour les équipes qui n’ont pas bougé, c’est l’occasion de s’assurer une victoire aisée face à un groupe destabilisé, mais ça n’est pas forcément toujours aussi facile.

0h00 : Pistons – Nets : les Nets nous avaient fait un joli pied de nez en envoyant l’équipe B contre le Jazz il y a deux jours, et ça a bien profité aux hommes de Quin Snyder. Ce soir, c’est bien parti pour être la même chose pour la team de Steve Nash. Kyrie Irving est toujours absent, Kevin Durant est bien évidemment hors de course pour un petit bout de temps encore et James Harden est questionable en raison d’une douleur au cou. Autant vous dire que ce match ne sera pas une attraction folle vue l’équipe en face, actuellement bonne dernière à l’Est. Detroit en revanche pourrait récupérer quelques éléments comme Hamidou Diallo, Sekou Doumbouya ou Rodney McGruder, tous trois notés probable.

0h30 : Bucks – Celtics : la principale affiche de la soirée. Lors de leur dernière confrontation il y a deux jours, la participation de Giannis Antetokounmpo avait été confirmée au dernier moment ce qui a pu surprendre les C’s qui sont repartis avec la défaite. L’heure de la revanche a sonné pour Boston qui ne pourra pas encore compter sur l’aide d’Evan Fournier. Danny Ainge a évoqué le match de samedi contre le Thunder pour la première apparition du Français sous ses nouvelles couleurs. Dans le camp adverse, le double MVP en titre sera bien présent et il faudra bien ça pour compenser l’absence de P.J. Tucker, peu en vue depuis son arrivée dans le Wisconsin.

0h30 : Raptors – Suns : de prime abord, on aurait pu penser à un match totalement à l’avantage des Suns, et c’est bien normal quand on voit la dynamique des deux équipes. Mais, tremblement de terre, les Raptors ont gagné leur dernier match de basket. Seconde secousse, c’était même contre les Nuggets. Les Suns sont donc avertis, il ne faudra pas prendre ce match à la légère, sous risque que ça finisse comme contre les Wolves la semaine dernière. Maintenant que la trade deadline est passée, les Raptors, qui étaient au cœur des rumeurs depuis deux semaines, pourront se concentrer uniquement sur leur fin de saison, et reviendront peut-être avec de meilleurs performances pour les prochaines rencontres. Hormis Pat McCaw, tout le monde sera là pour Toronto, sauf Norman Powell évidemment, tradé à Portland hier soir.

1h00 : Pelicans – Nuggets : on parlait d’eux à l’instant, et bien les Nuggets se déplacent en Louisiane ce soir pour un match pas si facile contre les Pelicans qui viennent de dire adieu à J.J. Redick. Cinquième à l’Ouest, Denver doit donc se remettre de sa défaite contre les Raptors alors que les Dinos restaient sur neuf défaites d’affilée auparavant. L’équipe de Jokic va faire face ce soir à une équipe qui est dans le même cas de figure que son précédent adversaire en termes de classement et d’ambition. Et coup dur pour les Pels, ils ont vu les Kings s’emparer de leur 11è place, ce qui les éloigne un peu du play-in tournament. Double coup dur, Lonzo Ball sera absent ce soir en raison d’une douleur à la hanche. Pour Denver, Monte Morris ne sera toujours pas là, mais l’équipe sera au complet à part cette absence.

1h00 : Wolves – Rockets : ça nous manquait, voici un bon duel entre les deux cancres de la Conférence Ouest. Heureusement pour Houston, ils seront en déplacement et ne pourront donc pas entendre le public parsemé du Toyota Center gronder après des choix de gestion étonnant et la transformation de James Harden en Kelly Olynyk et Avery Bradley. Les deux dernières recrues en date ne seront d’ailleurs pas encore en tenue à Minneapolis et on compte sur les fans pour se souvenir de passer un message au nouveau GM lors de leur prochain match à domicile.

1h00 : Magic – Blazers : ç’a l’air d’être une affiche anodine, mais deux choses vont attirer notre attention dans cette rencontre. Tout d’abord, comment va jouer Orlando maintenant que ses trois stars sont parties ? Il faut s’attendre à un cinq de départ tout chamboulé avec des rotations inédites. Ensuite, ce sera le grand retour de Jusuf Nurkic qui l’a annoncé lui-même sur Twitter pour notre plus grand plaisir. Toujours pas de Zach Collins en revanche pour l’équipe de l’Oregon. En face, la difficulté sera de pouvoir composer un starting five sans les joueurs tradés ni les blessés de longue date. Parmi eux ? Terrence Ross, le seul joueur majeur restant de l’équipe, ainsi que les nouvelles recrues Garry Harris, Otto Porter Jr. et R.J. Hampton. La présence de Wendell Carter Jr. est encore incertaine également.

Portland Trail Blazers center Jusuf Nurkić will make his return to the lineup on Friday vs. Orlando. He’s back from a right wrist fractured. Sources tell : Jusuf Nurkić — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) March 25, 2021

1h00 : Hornets – Heat : autre équipe qui a pas mal retapé son effectif, le Heat s’apprête à jouer son premier match post-trade deadline. Malheureusement, comme pour les voisins du Magic, il faudra patienter pour voir leur équipe new generation en action. Victor Oladipo ne sera effectivement pas encore prêt pour ce soir, tout comme Nemanja Bjelica. Autres absences pour Miami, Goran Dragic et Udonis Haslem alors que la présence de Jimmy Butler reste incertaine après son forfait d’hier. A l’inverse, Charlotte sera au complet hormis bien évidemment LaMelo Ball.

1h30 : Mavericks – Pacers : un bon duel entre deux équipes au niveau et aux ambitions similaires mais dans des Conférences différentes. Les Mavs ont enchaîné deux victoires et cela leur a permis de récupérer la 7è place devant les Spurs. Un joli coup en vue des Playoffs. Du côté des Pacers, ça tâtonne encore un peu et il est toujours difficile de franchir le cap du Top 7 ces derniers temps. Ballotage favorable aux cowboys même s’il ne faut pas sous-estimer Domantas Sabonis et sa bande. Dallas a pu intégrer Nicolo Melli à son effectif mais pas de J.J. Redick qui ne semble pas encore prêt à être d’attaque pour sa nouvelle équipe. Malgré la triste annonce concernant T.J. Warren, Indiana pourra compter sur l’ensemble de son effectif.

2h00 : Jazz – Grizzlies : après la victoire facile contre l’équipe B des Nets, Utah doit s’y remettre sérieusement cette fois-ci face à la solide équipe de Memphis. En cas de victoire, les Oursons peuvent aller embêter les Spurs et les Mavs et on pourrait donc encore voir un Ja Morant des grands soirs. Malgré une petite alerte à la hanche, Rudy Gobert devrait bien être présent pour un duel européen dans les raquettes face à Jonas Valanciunas.

3h00 : Warriors – Hawks : défait à la surprise générale contre les Kings, Golden State se remet difficilement de la nouvelle absence de Stephen Curry. Face à des Hawks en feu, la tâche s’annonce encore plus rude. D’autant plus qu’Atlanta pourra compter sur sa nouvelle recrue Lou Williams, qui est annoncé partant pour ce match. A l’inverse, toujours pas de Kris Dunn ni de Cam Reddish.

3h30 : Lakers – Cavaliers : les Lakers sont en grande difficulté ces derniers temps mais n’ont pas encore touché le fond. On en reparle après ce match car l’expression pourrait devenir légitime en cas de défaite à domicile face aux Cavs cette nuit. Les absences trop nombreuses ont plongé l’équipe dans une série de quatre défaites consécutives, avec un podium qui s’éloigne de plus en plus pour les champions en titre. Les Cavs, eux, ont remporté leur dernier match et pourraient profiter d’un LeBron en costard pour faire un clin d’oeil malicieux au meilleur joueur de l’histoire de leur franchise désormais star d’Hollywood.

Encore une pure soirée NBA qui nous attend, rendez-vous à minuit muni de votre plus belle cafetière pour qu’on vive ça tous ensemble !

