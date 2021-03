Le pari NBA du jour : 315€ à gagner en misant sur les Pacers qui font leur loi à Dallas

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 26 mars, c’est un gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de onze matchs au menu. Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

00h00 : Pistons (2,95) – Nets (1,45)

00h30 : Raptors (2,55) – Suns (1,62)

00h30 : Bucks (1,46) – Celtics (3,10)

01h00 : Pelicans (2,20) – Nuggets (1,78)

01h00 : Hornets (2,00) – Heat (1,95)

01h00 : Magic (4,50) – Blazers (1,22)

01h00 : Wolves (1,63) – Rockets (2,55)

01h30 : Mavericks (1,90) – Pacers (2,10)

02h00 : Jazz (1,20) – Grizzlies (5,25)

03h00 : Warriors (3,60) – Hawks (1,35)

03h30 : Lakers (1,62) – Cavaliers (2,55)

Le pari qu’on sent bien

Les Pacers gagnent chez les Mavericks (2,10) : belle petite cote pour les Pacers, en déplacement à Dallas ce vendredi. Sur une bonne dynamique avec trois victoires en quatre matchs, Indiana voudra enchaîner dans le Texas. Quasiment au complet désormais, la bande à Nate Bjorkgren peut poser des problèmes à n’importe quelle équipe NBA, surtout quand cette dernière est privée de son meilleur joueur. Parce que oui, Luka Doncic ne devrait pas fouler le parquet cette nuit à cause d’un bobo au dos. Et ça, ça ouvre évidemment la porte à un succès pour les Pacers, qui peuvent notamment compter sur un retour prometteur de Caris LeVert.

Le combiné à tenter

Trae Young termine meilleur marqueur du match Warriors – Hawks et les Lakers l’emportent contre les Cavaliers (2,11) : combiné pas forcément évident mais potentiellement payant avec une belle cote à 2,11. Dans la rencontre opposant Golden State à Atlanta, Trae Young semble avoir un boulevard pour terminer meilleur marqueur du match. En effet, en face, Stephen Curry sera une nouvelle fois absent, et Young est capable d’exploser à tout moment, lui qui fait partie des plus grandes armes offensives de la NBA actuelle. Ensuite, on compte sur les Lakers pour briser leur mauvaise série actuelle. Sans LeBron James et sans Anthony Davis, Los Angeles reste sur quatre défaites de suite et c’est le moment de réagir. Dennis Schroder, Kyle Kuzma et Cie vont prendre les choses en main pour guider les champions en titre face à une formation de Cleveland évidemment loin d’être imbattable, surtout si Collin Sexton ne joue pas (il est incertain).

Une petite folie pour finir ?

Les Pistons battent les Nets (2,95) : vous vous rappelez de ce match de février entre Detroit et Brooklyn, remporté par les Pistons ? On se dit que l’équipe du Michigan pourrait refaire le coup sachant que James Harden est incertain en plus des absences de Kevin Durant et Kyrie Irving. Sans son Big Three, Brooklyn peut très bien laisser des plumes à Detroit, équipe limitée mais qui se bat.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

