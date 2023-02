Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 5 février, la saison régulière 2022-23 bat son plein et les bonnes habitudes façon NBA Sunday sont présentes avec six matchs au programme dont un en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux et d’autres à des heures très abordables. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Celtics (1,61) – Grizzlies (2,40)

Raptors (1,17) – Pistons (5,10)

LE PARI QU’ON SENT BIEN

Les Celtics fument les Grizzlies à domicile (1,61) :Ce soir, des Celtics privés de Jaylen Brown reçoivent à la maison les Grizzlies du fresh prince Ja Morant. Sans leur deuxième star, les Trèfles ont su relever le niveau pour s’offrir un gros succès face aux Hornets. Jayson Tatum est clairement en mission, bien assisté par une équipe à la profondeur juste effrayante. En antenne nationale, la clique de Joe Mazzulla va tenter de réduire en poussière un prétendant sérieux de l’Ouest et pourrait marquer les esprits tout en confortant sa place de leader à l’Est. Préparez vos extincteurs, ça risque d’être le feu.

LE COMBINÉ À TENTER

Jayson Tatum et Pascal Siakam en collent au moins 25 dans la victoire de leurs équipes (3,96) : Deux équipes à domicile, deux leaders qui doivent répondre présent. Le premier, Jayson Tatum, est dans la continuité des ses dernières parties très impressionnantes au scoring. Le second doit faire le boulot pour remettre les Raptors sur le droit chemin après le gros caca culotte des Dinos face au Jazz. Face à une équipe de Detroit avant-dernière à l’Est, il y a la place pour faire un joli carton.

UNE PETITE FOLIE POUR FINIR ?

Desmond Bane a défendu l’honneur des Grizzlies jusqu’au bout en inscrivant plus de 27 points (4,05) : Il est l’homme en forme chez les Grizzlies depuis le début de saison. Un gars qui a su faire évoluer son jeu cet été pour ne plus être uniquement celui à qui on file la balle pour allumer à 3-points. 21,5 points de moyenne cette saison, mais de gros coups de chaud – 38 points contre les Nets, notamment – qui nous font dire qu’il peut sortir de la boîte pour faire transpirer vénère les C’s.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

