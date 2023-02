C’était l’un des dossiers à suivre après la fin de la trade deadline. Selon Adrian Wojnarowski, Terrence Ross est actuellement en train de finaliser le buyout de son contrat avec le Magic. L’insider précise qu’en parallèle, le joueur discute avec les Suns, désireux de le recruter pour apporter de l’expérience dans leur effectif. En même temps… jouer avec Kevin Durant, ça donne envie à beaucoup de monde.

Les Suns ont réalisé le plus gros transfert de l’année en cours, mais ont encore faim. Ça tombe bien, il reste une petite place pour le dessert, et c’est Terrence Ross qui intéresse Phoenix sur la carte des joueurs disponibles via le marché des contrats coupés. L’arrière de 32 ans serait actuellement en train de négocier le rachat de son contrat par le Magic, après six saison et demi passées en Floride. Six saisons et demi de bons et loyaux services dans différents rôles, d’option offensive de premier plan à mentor de la jeune garde de Mickey. Ce rachat de contrat est sans doute une forme de remerciement pour le monsieur. 11,5 millions cette saison, dernière année d’un deal de quatre ans.

After Suns owner Mat Ishbia and coach Monty Willams joined the pursuit, G Terrence Ross plans to sign with the Phoenix Suns, sources tell ESPN. Ross, finalizing a contract buyout with the Magic, brings his 38% 3-point shooting to Suns’ title pursuit. pic.twitter.com/AKTjsrT0dP — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 12, 2023

Avec la signature de Kevin Durant chez les Suns, l’équipe du nouveau propriétaire Mat Ishbia doit quand même tenter de combler les départs d’éléments importants du groupe de Monty Williams, à savoir Cam Johnson et Mikal Bridges. Bien sûr, l’apport de ces deux-là n’ont rien à voir à avec ce que pourrait apporter Terrence, mais il faut néanmoins renforcer le groupe pour compenser au mieux la perte de ces éléments.

Cette saison, T-Ross propose 8 points, 2 rebonds et 1,3 passe de moyenne, à 43,1% au tir dont 38% depuis le parking. Un apport intéressant pour punir l’adversaire à longue portée, tout en étant un gars désormais très expérimenté. Les Suns auront besoin de ce genre de joueur pour ne pas fléchir pendant les Playoffs.

Sources : ESPN, Adrian Wojnarowski