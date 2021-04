Le pari NBA du jour : 290€ à gagner en misant sur un duel calibre MVP entre Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 2 avril, c’est un gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de dix matchs au menu. Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Raptors (1,80) – Warriors (2,20)

01h30 : Knicks (3,00) – Mavericks (1,48)

01h30 : Celtics (1,13) – Rockets (7,00)

02h00 : Pacers (1,62) – Hornets (2,55)

02h00 : Grizzlies (1,42) – Wolves (3,25)

03h00 : Pelicans (1,86) – Hawks (2,10)

03h00 : Jazz (1,12) – Bulls (7,05)

04h00 : Suns (1,10) – Thunder (8,00)

04h00 : Kings (1,59) – Lakers (2,65)

04h00 : Blazers (2,30) – Bucks (1,74)

Le pari qu’on sent bien

Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo marquent chacun 25 points minimum (1,95) : c’est l’une des belles affiches de la nuit, et les deux candidats MVP qui seront sur le terrain auront à cœur de briller. Damian Lillard d’un côté, Giannis Antetokounmpo de l’autre. Faisant partie du Top 5 des meilleurs scoreurs de la NBA cette saison, Dame (29,8 points de moyenne sur la saison) et Giannis (28,3) voudront envoyer un message en portant leur équipe vers le succès. 25 points chacun, logiquement ça devrait le faire. Ce sera sans doute un peu plus compliqué pour Lillard dans le sens où les Bucks sont une bien meilleure équipe défensive que les Blazers, mais le sniper de Portland peut exploser contre n’importe qui.

Le combiné à tenter

Les Mavericks gagnent chez les Knicks et Anthony Edwards marque 20 points minimum contre les Grizzlies (2,07) : dans notre combiné du jour, on compte sur les Mavericks pour poursuivre sur leur bonne dynamique actuelle (quatre victoires en six matchs). Jouer les Knicks n’est pas facile cette saison mais Dallas a trouvé son rythme de croisière sous l’impulsion de son duo Luka Doncic – Kristaps Porzingis. Ce dernier, de retour au Madison Square Garden, voudra notamment marquer le coup. Ensuite, on a envie de tenter le coup avec Anthony Edwards, la jeune pépite des Wolves. Tout juste nommé meilleur rookie du mois à l’Ouest avec plus de 24 points de moyenne en mars, Ant-Man est en plein boom et on le voit bien enchaîner sur le parquet des Grizzlies avec une nouvelle perf à 20 unités.

Une petite folie pour finir ?

De’Aaron Fox termine avec au moins 25 points, 3 rebonds et 5 passes contre les Lakers (2,10) : pas vraiment une folie, mais une belle cote, surtout vu les perfs récentes du Renard. Contre des Lakers décimés, Fox va noircir la feuille de stats bien comme il faut.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

