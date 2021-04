Preview de la soirée NBA : Kristaps Porzingis de retour au Madison Square Garden, ça va lui rappeler de vieux souvenirs

Place au spectacle cette nuit avec pas moins de 10 affiches au compteur. Entre rencontres à enjeux, les retrouvailles de Kristaps Porzingis et New York et odeur de blowout, on analyse tout cela avec finesse dans la preview.

1h : Raptors – Warriors : back-to-back pour Golden State qui, après la défaite face au Heat, doit se relancer. Cela tombe bien, ils affrontent une équipe parfaite pour se changer les idées. Toronto, qui enchaîne les galères, avec un terrible bilan de 1 victoire pour 9 défaites sur leurs 10 derniers matchs, se présente la fleur au fusil. Pas de Kyle Lowry ni de Rodney Hood, pour essayer de maintenir le château de cartes. Rien ne va plus chez les Dinos, et ce sont les Dubs qui vont sûrement en profiter.

1h30 : Knicks – Mavericks : match ô combien important pour la course aux Playoffs pour ces deux équipes. Dallas, qui reste sur deux victoires consécutives, se déplace au Madison Square Garden dans l’optique de poursuivre sur cette lancée. Côté Knicks, entre la blessure de Mitchell Robinson et la probable absence de R.J. Barrett ce soir, ce ne sera pas facile de lutter face à Luka Doncic et ses compères. En parlant d’eux, il y en a un qui va faire ses retrouvailles avec la Grande Pomme, Kristaps Porzingis. Drafté en 2015 par les Knicks et écarté des terrains en février 2018 à la suite d’une blessure aux ligaments internes du genou gauche, il n’enfilera plus le maillot de New York. Depuis son départ, ce n’est que la deuxième fois qu’il revient jouer à La Mecque du basketball. Un moment toujours émouvant, comme il l’a exprimé au New York Post :

« La ville me manque. Cet endroit me manque. Beaucoup de bons souvenirs. Chaque fois que je reviens, c’est spécial. Beaucoup de gens ici me reconnaissent encore et me montrent de l’amour et du soutien. C’est toujours bon de revenir. »

On compte donc sur la Licorne pour nous sortir un match digne de l’hommage qu’il rend à la ville.

1h30 : Celtics – Rockets : deux défaites consécutives pour les deux équipes, et l’occasion de se relancer pour Boston. Oui parce que Houston n’a pas forcément les mêmes armes que les Verts. Toute l’armada offensive est prête et ils vont devoir chauffer parce qu’avec leur effectif, l’objectif n’est clairement pas le bas de tableau des Playoffs. Pour les Rockets, John Wall étant questionnable, il va falloir compter sur du grand Christian Wood et Kevin Porter Jr pour tenir en place la maison. Petit plaisir personnel, on a hâte de voir le duel Jayson Tatum – Jae’Sean Tate. La similarité entre les deux est proche – enfin, on ne parle que du nom, bien entendu.

2h : Pacers – Hornets : match de Conférence Est entre le 9è Indiana et 4è Charlotte. Sensiblement la même dynamique pour les deux équipes en ce moment, qui montrent de très belles choses. Cela nous promet un très bon match car même si les noms ne font pas spécialement rêver, on peut toujours avoir de belles surprises. Comme on le dit par chez nous, le chasuble ne fait pas le jeu – ou quelque chose dans ce genre.

2h : Grizzlies – Timberwolves : passez votre chemin, ne regardez pas ce match. De toute façon, on ne va voir que des dunks entre Ja Morant et Anthony Edwards alors autant attendre la compilation de demain.

3h : Pelicans – Hawks : rencontre plus qu’attendue pour nos amis les Pelicans parce qu’après la défaite face à Orlando en prolongation – sans Zion Williamson, Brandon Ingram et Lonzo Ball -, il va falloir aller déplumer les oiseaux d’Atlanta. Les Hawks justement qui viennent, eux aussi de réaliser une prolongation face aux Spurs avec la victoire, vont tenter de faire les rapaces et ramener des victoires dans le nid. Atlanta pourra se reposer sur Clint Capela aka le Grand Albatros, qui a réalisé un ÉNORME match hier : 28 points et 17 rebonds. On risque donc d’assister à un duel dantesque dans la raquette, en espérant que personne n’y laisse des plumes.

3h : Jazz – Bulls : match qui semble bien mal embarqué pour nos amis de Chicago, qui en sont à leur cinquième défaite consécutive. Malheureusement pour eux, en face, c’est pas Gijon c’est pas Valladolid, c’est le Jazz du lac salé. Une équipe en plein rush qui accumule les victoires comme les jeux de mots pourris s’accumulent sur cette preview. Rudy Gobert sera envoyé en mission sur Nikola Vucevic, qui sera vraisemblablement encore une fois, sans Zach LaVine, toujours avec son bobo à la cheville.

3h : Blazers – Bucks : elle est là, la grosse affiche de la nuit. Rencontre entre le 3è de l’Est Milwaukee face au 6è de l’Ouest Portland. Un duel entre Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. Pas de doutes, si Giannis veut engranger des votes pour un possible troisième MVP de suite, il va falloir sortir des grosses performances, dans la victoire. Alors on évite de ne mettre que 18 points et prendre 4 rebonds comme la dernière fois. Côté Lillard, on s’attend à du Lillard. Des shoots pris depuis le parking d’Auchan, du clutch et un solide 100% aux lancers. Aucun absent majeur des deux côtés, si ce n’est P.J. Tucker pour les Bucks. Mesdames et Messieurs, installez-vous confortablement devant ce match, et place au spectacle.

4h : Kings – Lakers : parfaite occasion pour nos amis de Sacramento de venger leurs grands frères de 2002. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Kings peuvent le faire. Tyrese Haliburton, Buddy Hield ou encore De’Aaron Fox sont attendus pour faire un carton et guider les Kings vers la victoire, histoire de resserrer encore un peu plus le classement pour le play-in de la Conférence Ouest. Les Lakers, eux, devront faire sans LeBron, sans Anthony Davis et sans Dédé Drummond, qui s’est légèrement blessé pour son premier match sous le maillot Purple and Gold.

4h : Suns – Thunder : match 100% Conférence Ouest entre Phoenix et Oklahoma. Une rencontre déséquilibrée mais ce ne sont clairement pas les mêmes objectifs à la fin de la saison. Les Suns veulent le titre, OKC veut Cade Cunningham, chacun son choix. De plus, Oklahoma devra de nouveau faire sans Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort. Autant vous dire que le match semble bien mal embarqué pour la franchise ayant plus de picks de draft que de victoires à son actif cette saison.

Une très belle nuit de NBA nous attend avec son lot d’affiches et de retrouvailles à ne pas manquer. Alors, on fait chauffer le café, on fait une petite sieste, et on se donne rendez-vous cette nuit sur l’oiseau bleu pour suivre cela tous ensemble.

