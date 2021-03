Jusuf Nurkic va faire son retour ce soir : l’infirmerie se vide à Portland, manque plus que Zach Collins et le compte est bon

Absent pendant plus de deux mois de compétition, Jusuf Nurkic est de retour. Après C.J. McCollum, c’est le Bosnien qui retrouve les siens et sa raquette. Tout le monde va pouvoir reprendre du rythme en vue de cette seconde moitié de saison et préchauffer correctement pour les Playoffs.

C’est la bonne nouvelle du jour et les fans de Portland ont désormais un grand grand sourire. Sur Twitter, Jusuf Nurkic a lui-même indiqué son grand retour face au Magic ce vendredi. En plus de celui de C.J. McCollum la semaine passée, Damian Lillard pourra compter sur l’ours pour faire le ménage dans la raquette adverse. Le Bosnien, qui comptabilise 11,7 points et 8 rebonds de moyenne en carrière et des stats tournant autour du 15-10 avec Portland, n’aura pas été exempt de blessures. Double fracture tibia-péroné en 2019, fracture du poignet à la mi-janvier 2021, ça fait beaucoup. Nurkic aurait dû revenir plus tôt dans la saison mais coup supplémentaire du destin, il s’est fait bobo au mollet droit pendant sa rééducation. Au final, dix semaines d’absence pour l’intérieur de l’Oregon. Mais tout ça, c’est donc désormais du passé.

Portland Trail Blazers center Jusuf Nurkić will make his return to the lineup on Friday vs. Orlando. He's back from a right wrist fractured. Sources tell : Jusuf Nurkić — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) March 25, 2021

Cette annonce est plus qu’importante pour une franchise qui n’a pas été épargnée par les blessures. Mais malgré les absences de C.J. McCollum, Jusuf Nurkic et Zach Collins (toujours à l’infirmerie, pas de date de retour), Portland tient. Accrochés à une belle sixième place de la Conférence Ouest avec 26 victoires pour 18 défaites, les Blazers ont su faire le dos rond sans eux. Terry Stotts, coach depuis 2012 de Portland, a pu compter sur la saison MVP que propose le franchise player Damian Lillard. Mouillez-vous bien la nuque et nettoyez-vous les yeux. Dame, cette saison, tourne à 30 points à 44,9% au shoot dont 37,6% à 3-points et 94,3% aux lancers. On peut rajouter ses 7,7 passes et 4,3 rebonds. Voilà la régulière que le sniper est en train de réaliser. Et désormais, il pourra compter sur Jusuf Nurkic dans la raquette pour attirer les défenseurs et sur C.J. pour punir également. De quoi faire tourner les Blazers à plein régime ? Peut-être. On espère en tout cas de tout cœur que Nurkic sera épargné par les blessures, lui qui les accumule mais l’heure n’est pas à ces pensées. Profitons plutôt du retour du Bosnien dans les rangs de Portland.

Bien ancrée dans la course aux Playoffs, l’équipe de Portland pourra désormais compter sur Jusuf Nurkic pour accentuer encore plus cette place, voire aller chercher l’avantage du terrain au premier tour. Son retour, combiné à celui de CeeJay la semaine dernière, va permettre à Portland de retrouver les automatismes en vue des Playoffs. En tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir de retrouver notre Jusuf adoré.

