Russell Westbrook est officiellement un Laker : retour à la maison, retour du numéro 0, retour… sur sa conférence de presse

Premier tremblement de terre de cette intersaison 2021, le trade de Russell Westbrook aux Lakers vient d’être officialisé. Hier soir, il fallait quand même bien se frotter les yeux pour s’assurer que ce numéro 0 présenté en fin de conférence de presse était celui du Brodie. Retour sur les moments forts de cette cérémonie d’introduction.

Le GM, Rob Pelinka, à sa droite, le coach, Frank Vogel, à sa gauche, et sa famille proche en backstage, le MVP 2017 est arrivé concentré mais souriant devant les médias angelinos et nationaux ce mardi soir au Staples Center. On connait la relation du meneur avec les journalistes qui va donc devoir apprivoiser de nouveaux visages au moment de découvrir sa troisième franchise NBA en trois ans à partir de la rentrée. Un énième changement de cap pour le monstre de 32 piges ? Pas vraiment et cette arrivée n’a rien de comparable avec son départ pour Houston ou encore son transfert dans la capitale fédérale il y a un an. Autant en termes de hype que de signification personnelle, on touche à d’autres sphères avec ce trade à Los Angeles, la ville où il a grandi, celle où il a été à la fac, SA ville tout court.

« C’est irréel. Je pense que je n’ai pas encore totalement réalisé. Je suis de L.A., j’ai grandi près d’ici et je venais voir les parades – du moins j’essayais d’y aller, quitte à rater l’école. En tant que fan des Lakers et que natif de la ville, c’est une manière de boucler la boucle pour moi. »

A l’aube de sa… 14è saison chez les pros (coup de vieux garanti), Russell Westbrook court toujours après son premier titre de champion NBA. En 2012, le Heat de LeBron James l’avait stoppé en Finales et il se retrouvera cette fois-ci du même côté que le King pour tenter d’aller décrocher cette première bague. Les deux beasts ne seront pas seuls puisque AD, Melo ou encore Dwight Howard seront là aussi pour mener cette superteam jusqu’au sommet. Loin d’être inquiet par rapport au partage des responsabilités dans le groupe, le Brodie a même tenu à désigner Bronny et Anthony Davis comme des amis avant tout. Point important pour ne pas voir le groupe se déchirer au premier coup de mou de la saison. Dans le dernier tiers de sa carrière, RussWest sait plus que jamais où se trouvent ses priorités et il semble motivé à tout faire pour que cette expérience californienne fonctionne de manière à réaliser un vieux rêve de gosse. L’idée de faire partie de la parade de champion qu’il venait admirer plus jeune doit lui trotter dans la tête.

« Venant moi-même de L.A., ça a toujours été un rêve de jouer pour l’équipe de la ville. C’est toujours quelque chose auquel je pensais durant ma carrière. Peut-être qu’un jour… Mais je finissais toujours par me dire que ça n’arriverait probablement jamais. »

Lorsqu’on lui demande s’il lui reste quelque chose à prouver, Westbrook décline immédiatement. Son CV est déjà impressionnant et il a gagné le respect de ses pairs depuis bien longtemps. Si un trophée serait évidemment le graal ultime, il sera aussi le nouveau garant de la Mamba Mentality dans le vestiaire des Lakers. Rob Pelinka expliquera notamment combien Kobe Bryant estimait son homologue et à quel point il avait été impressionné par sa première saison en triple-double de moyenne en 2016-17. Il en compte désormais trois de plus et on peut donc compter sur lui pour mouiller le maillot comme il l’a toujours fait et même un peu plus pour honorer la mémoire de la légende locale.

« Je n’arrête pas d’y penser. Je me souviens de toutes ces choses dont nous avons parlé moi et lui. C’est fou et il sera avec moi à chaque fois que j’enfilerai le maillot des Lakers. »

Pas le plus sollicité durant la conférence de presse, Frank Vogel a quand même tenu à mettre en garde tous les futurs adversaires des Lakers qui vont devoir se replier plus vite que la lumière pour tenter de freiner cette équipe en transition. Avec le Brodie, L.A. ne fait pas énormément baisser sa moyenne d’âge digne d’une maison de retraite mais cela risque quand même de galoper au Staples Center la saison prochaine.

Back to basics pour Russell Westbrook qui retourne à la maison en récupérant au passage son numéro 0 fétiche. Déjà rôdé à l’exercice et pas le plus bavard, il n’a pas lâché de déclaration fracassante mais on a compris l’idée : home sweet home, family first et objectif bague avant tout. Why not comme il dit si bien, on ne demande qu’à voir !

