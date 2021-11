Programme NBA : Lakers – Hornets à 4h30, bon courage pour prévoir le genre de délire qu’on va encore vivre

Alleluia, c’est le grand retour des matchs à heure « normale », c’est à dire un début de programme à 1h du matin, en sortie de série Netflix. Pour ce retour aux bonnes habitudes ? Les Nets en mission à Chicago, le Heat en visite chez le MVP, Steph Curry vs Trae Young et le cirque Lakers en dessert. On a connu pire comme lundi soir non ?

# LE PROGRAMME DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

1h : Sixers – Knicks

2h : Grizzlies – Wolves

2h : Bulls – Nets (en direct sur BeIN 1)

2h30 : Mavericks – Pelicans (en direct sur BeIN 4)

3h : Nuggets – Heat

4h : Kings – Suns

4h : Warriors – Hawks

4h30 : Lakers – Hornets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Nets (2h) : d’un côté une équipe de Chicago qui marque un peu le pas du fait d’un calendrier assez hardcore et qui doit se reconstruire pour pallier l’absence de Patoche Williams, de l’autre des Nets qui avancent en trottinant mais qui s’en sortent pour l’instant au talent. Kevin Durant est plus que jamais insaisissable, James Harden monte tranquillement en puissance et Paul Millsap cherche un meilleur EPAHD, Zach LaVine est un patron de plus en plus crédible, Nikola Vucevic s’est transformé en éboueur et DeMar DeRozan vit sa meilleure vie, mais tout ce petit monde s’inclinera évidemment cette nuit devant le talent, la puissance, le flow et l’aura du meilleur joueur de la Ligue, celui qui joue à Chicago, qui est chauve, qui porte un bandeau et qui ressemble à Elmer Fudd : MONSIEUR Alex Caruso. Plus sérieusement ? Une vraie rencontre entre deux places potentiellement forte, et ça devrait swinguer.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Matisse Thybulle contre toute la ville de New York, et le reste des Sixers en protocole COVID

Des Ours qui tabassent des Loups, y’a qu’en NBA qu’on peut voir ça.

Luka Doncic qui met plus de points que l’équipe entière des Pelicans

Evan Fournier et Frank Ntilikina sur les parquets, voire Timothe Luwawu-Cabarrot et Killian Tillie, voire Sekou Doumbouya, voire Petr Cornelie, voire Axel Julien

La puissance de Rohff du Heat en visite chez le MVP

du Heat en visite chez le MVP Un show offensif de grande envergure à Sacramento

Stephen Curry face à son enfant Trae Young

Gary Payton Jr. et Jordan Poole qui continuent leur tentative de rachat des Warriors

Le cirque Lakers face aux Hornets, absolument tout peut arriver

Gros gros programme cette nuit, histoire de démarrer la semaine tambour battant. Allez, vivement demain matin qu’on en parle, trop hâte de débattre du 15/10 de Sekou dans le garbage time et des 44 points de Miles Bridges.