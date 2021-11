Joel Embiid entre dans le protocole COVID : plusieurs matchs d’absence à prévoir, Andre Drummond est donc le nouveau franchise player des Sixers

Les Sixers sont peut-être premiers de la Conférence Est à l’heure de ces lignes, mais ça risque de ne pas durer. Leur leader Joel Embiid vient effectivement de rentrer dans le protocole sanitaire de la NBA et pourrait rater plusieurs rencontres.

Décidément, on entend beaucoup les mots « COVID » et « protocole sanitaire » en ce moment, notamment du côté de Philadelphie. Après Tobias Harris, Matisse Thybulle et Isaiah Joe, c’est donc désormais au tour de Joel Embiid si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. Le pivot star des Sixers vient effectivement d’être placé dans les « health & safety protocols » de la NBA après un test positif. Alors qu’il devait être laissé au repos pour la rencontre de cette nuit face aux Knicks, Jojo restera donc sur la touche bien plus longtemps. Combien de rencontres va-t-il rater ? Difficile de lâcher le nombre exact mais sachant qu’il doit être à l’isolement pendant au moins dix jours ou se faire tester négativement deux fois de suite avec 24h d’écart avant de pouvoir revenir, ça pourrait monter à six matchs. D’ici au 18 novembre prochain, les Sixers ont effectivement six rencontres au programme, trois à domicile (Knicks, Bucks, Raptors) puis trois à l’extérieur (Pacers, Jazz, Nuggets). Ça fait beaucoup, et en plus le calendrier n’est pas facile pour le leader de la Conférence Est, qui a remporté huit de ses dix premiers matchs cette saison.

Significant amount of 76ers staff has received the COVID-19 booster shot, and players were slated to begin receiving their shots this week. Embiid now could miss several more games in protocols — beyond planned rest tonight. https://t.co/1OatV6RbSU — Shams Charania (@ShamsCharania) November 8, 2021

Comme on l’indiquait ce matin dans le point COVID, la NBA recommande une dose de vaccin supplémentaire pour les joueurs, et ceux des Sixers doivent justement y passer cette semaine. Le virus a malheureusement pris les devants dans le cas de Jojo et les Sixers vont donc devoir se débrouiller sans la pièce maîtresse de leur collectif, eux qui font déjà sans Ben Simmons évidemment, mais aussi sans Harris, Thybulle, Joe et Danny Green (ischio). Pour l’instant, les Sixers ont réussi à très bien s’en sortir malgré les absences et le contexte difficile lié à la situation de Simmons, mais là ça commence vraiment à devenir tendu. Les Sixers peuvent avoir toute la solidarité du monde, on aime bien ce que proposent Seth Curry, Tyrese Maxey et quelques autres, mais on les voit mal enchaîner les wins avec autant d’absents et surtout sans Embiid, à moins qu’Andre Drummond se transforme soudainement en franchise player de Philadelphie.

Nouveau coup dur pour les Sixers. Et celui-là risque de faire bien plus mal que les précédents. Joel Embiid out une dizaine de jours, on fait le point sur le classement de Philadelphie le 18 novembre prochain. Spoiler, les Sixers ne seront probablement plus au sommet de la Conférence Est.

Source texte : The Athletic