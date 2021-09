Rui Hachimura absent indéfiniment pour raisons personnelles : les infos manquent mais une chose est sûre, les Wizards sont déjà dans le dur

23 jours avant la reprise et les Wizards sont déjà dans le dur. On a ainsi appris hier que Rui Hachimura était absent indéfiniment pour raisons personnelles, et avant même d’en savoir un peu plus sur la situation du joueur arguons que la saison des Sorciers prend déjà une direction pénible…

Les Wizards font assurément partie des franchises point d’interrogation cette saison. Un nouveau coach en ville, Wes Unseld Jr., un franchise player qui n’a plus vraiment besoin de prouver quoique ce soit, Bradley Beal, les arrivées de Spencer Dinwiddie, Kyle Kuzma, Montrzell Harrell ou Kentavious Caldwell-Pope, le retour de flammes possible de Davis Bertans et les émergences attendues/espérées de Rui Hachimura, Deni Avdija, Thomas Bryant ou Daniel Gafford, bref un ensemble assez prometteur mais qui n’apporte pas pour autant de garanties. Comment tout dire en ne disant rien, mais à Washington on attendra surtout les vérités du terrain, et ça commence donc… assez mal, puisque le très informé Shams Charania nous informait hier que le virevoltant et two-way baby-star Rui Hachimura manquerait la reprise et plus si affinités.

Une absence excusée, plutôt positif puisque la ligne ne semble pas être coupée entre le joueur de troisième année et sa franchise, mais un « indefinitely » qui fait un peu flipper, et on espère d’ailleurs que Rui se remettra vite en selle afin de poursuivre au mieux une progression que l’on attend folle cette saison. Coup dur en tout cas pour la franchise de la capitale fédérale, qui perd ici l’un des pions essentiels de son projet, un joueur qui tournait la saison passée à 13,8 points et 5,5 rebonds mais dont la courbe de progression fait partie des plus folles de la Ligue, un poste 4/3 capable de défendre trois postes et de plus en plus à l’aise en attaque, de loin comme de près, et dont les JO disputés en tant que leader nous avaient offert de belles promesses.

A l’heure ou Ben Simmons est sur répondeur et où les Lakers se farcissent un LeBron mini-camp, les Wizards font donc face à un premier coup dur. Indéfiniment means peut-être trois, quatre, cinq jours, mais l’info reste en tout cas suffisamment floue pour se faire du souci. Ets-ce qu’on est réellement en train de se faire du souci pour Rui Hachimura un dimanche à 9h30 du matin ? Yep, alors fais tes trucs Rui, en espérant que ce ne soit pas « trop » grave, et on se revoit vite, parce que Kyle Kuzma titulaire en NBA c’est un grand non.