Bons derniers de la Conférence Est, abonnés à la défaite depuis maintenant cinq bonnes saisons, les Pistons peinent à redevenir respectables. Le manager général Troy Weaver s’est ainsi adressé à tous les fans de Detroit dans une lettre ouverte évoquant la reconstruction et les motifs d’espoirs pour la suite.

Beaucoup de franchises historiques sont passées par là. Le fameux processus de reconstruction après le départ de joueurs-clés. À Detroit, ce chantier commence à prendre beaucoup de retard. Depuis 2019 et la dernière qualification en Playoffs sous l’impulsion d’un grand Blake Griffin, Motor City ne vibre plus.

Sur une terrible série de 21 défaites lors des 22 dernières rencontres jouées cette saison, les Pistons vont finir derniers de la Conférence Est (bilan global de 16 victoires – 63 défaites). Ils étaient également avant-derniers la saison passée. Dans ce marasme, le GM Troy Weaver (arrivé en juin 2020) s’est adressé aux fans de la franchise en évoquant les raisons de cet échec, mais aussi l’avenir :

“Lorsque j’ai pris la décision de rejoindre les Pistons de Detroit en juin 2020, j’étais totalement conscient de ce que cette organisation représentait pour la ville, ses fans et tous ceux qui portent le rouge, le blanc et le bleu. Je connais l’histoire, je connais la tradition et je connais l’urgence avec laquelle nos fans veulent gagner et nous voir remonter dans la hiérarchie de la NBA. Notre objectif est le même que le vôtre et, du premier au dernier membre de l’organisation, nous nous engageons à mener à bien ce processus de restauration pour vous.”