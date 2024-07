Discret sur le marché des transferts et de la Free Agency, le Heat cherche à se renforcer d’une manière ou d’une autre. La franchise de Miami aurait notamment montré son intérêt sur le dossier Lauri Markkanen…

L’intérieur All-Star du Jazz est l’un des gros dossiers qui reste à régler durant cette intersaison 2024.

Sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat, Markkanen est théoriquement éligible à une extension de 113 millions de dollars sur quatre ans. Une extension qu’il ne signera pas sachant qu’il pourra toucher beaucoup plus dans un an en tant qu’agent libre. Par contre, le Jazz peut utiliser son cap space de cet été pour renégocier son deal actuel (18 millions à l’année en 2024-25) afin de lui offrir une grosse augmentation de salaire, et le prolonger dans la foulée.

Néanmoins, pour l’instant, rien ne s’est manifesté et les rumeurs autour d’un potentiel transfert s’intensifient. Après les Warriors, les Spurs et les Kings, c’est le Miami Heat qui montre de l’intérêt pour Lauri si l’on en croit Zach Lowe d’ESPN.

Voyant plusieurs équipes de l’Est se renforcer sérieusement cet été (Sixers, Knicks…), le Heat essaye de faire un gros coup pour ne pas se retrouver distancé par la concu. Clairement, une acquisition de Lauri Markkanen – 23 points et 8 rebonds de moyenne à 40% à 3-points – pour l’associer à Jimmy Butler et Bam Adebayo pourrait refaire de Miami un favori à l’Est. Ça, c’est dans la théorie. Dans la pratique, le Heat risque de bien galérer pour convaincre Danny Ainge de lâcher Boucle d’Or à Pat Riley.

Déjà, avec 181 millions de dollars de masse salariale, Miami est une équipe du “first apron”, ce qui rend la tâche un peu plus compliquée quand il s’agit de mettre en place des transferts (voir plus bas). Ensuite, niveau contrepartie, pas sûr que Miami possède les ressources nécessaires pour acquérir un joueur de niveau All-Star en plein prime (27 ans). Aujourd’hui, le Heat ne peut transférer qu’un futur choix de premier tour de draft (en plus du choix du premier tour de cette année, Kel’el Ware) et trois second tour. Au niveau des joueurs que Miami peut mettre dans la balance, il y a bien sûr du Tyler Herro (grand habitué des rumeurs), potentiellement du Jaime Jacquez Jr. et du Nikola Jovic. Est-ce que cela peut intéresser Danny Ainge ? Permettez-nous d’en douter.

Comme souvent, le Heat veut se positionner sur les gros dossiers. Mais comme souvent ces dernières années, cela risque à nouveau de lui passer sous le nez.

Source texte : ESPN

