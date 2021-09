Zion Williamson, incertain pour la reprise ? Opération au pied cet été, la prépa du monstre va être compliquée

Comme beaucoup d’autres équipes NBA ce lundi, les Pelicans ont lancé leur Media Day et le vice-président exécutif des opérations basket David Griffin a ouvert le bal. Devant les micros, il a balancé une news pas très reluisante concernant Zion Williamson…

Que faisaient les insiders Adrian Wojnarowski et Shams Charania au moment de la Summer League ? On se demande parce que David Griffin vient de dévoiler une info qui a échappé à tout le monde il y a quelques semaines. Au calme, devant les journalistes de la Nouvelle-Orléans, le boss des opérations basket des Pels a indiqué que Zion Williamson était actuellement dans une période de rééducation. What ? Mais rééducation pour quoi ? Si l’on en croit les propos de Griffin, Zion a effectivement été victime d’une fracture du pied droit – au niveau du cinquième métatarsien – peu avant la Summer League. Résultat, d’après ESPN, il n’a pas participé aux récents entraînements de son équipe du côté de Nashville, destinés à se chauffer un peu en vue du camp d’entraînement. Il a plutôt passé du temps avec l’entraîneur des Pelicans chargé de la condition physique, Stan Williams, pour que sa rééducation se passe du mieux possible. Mais du coup, le retour de Zion, c’est pour quand ? David Griffin a tenu à rassurer tout le monde en annonçant que Williamson devrait bien être présent pour le début de la saison régulière le 20 octobre prochain, avec il espère quelques matchs de présaison dans les jambes même s’il ne faut pas forcément compter dessus.

Pelicans' Zion Williamson had surgery for a fractured right foot this offseason and should return for the start of the regular season, David Griffin says. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 27, 2021

Ce n’est pas vraiment le genre de nouvelles qu’attendaient les fans des Pelicans pour entamer la campagne 2021-22. Déjà que l’intersaison de NOLA n’a pas été des plus convaincantes, ce bobo vient perturber la préparation du meilleur joueur de l’équipe. Un joueur qui a déjà connu une saison rookie tronquée avec seulement 24 matchs joués au total (et en plus c’était la saison où le COVID est arrivé) et sur lequel reposent beaucoup d’espoirs pour la franchise des Pelicans. Ces derniers se retrouvent pas mal sous pression étant donné leur incapacité à répondre aux attentes ces dernières saisons, sans compter les rumeurs entourant le camp Zion. Également arrivé sur le podium pour répondre aux différentes questions ce lundi, Zion Williamson s’est exprimé à la fois sur sa blessure et sur son avenir en Louisiane.

« Cela fait partie du jeu. Je pense que j’en faisais trop à l’entraînement, […], et puis c’est arrivé. Mais la rééducation se passe bien, je travaille avec un entraîneur de l’équipe chaque jour, alors ça va » a déclaré Zion, avant de montrer son amour pour NOLA (via Andrew Lopez d’ESPN). « J’aime être ici. J’aime la ville de la Nouvelle-Orléans. Je ne veux pas aller ailleurs. Il n’y a que de l’amour entre moi et Griff [David Griffin, ndlr.]. Nous sommes tous les deux des compétiteurs. On veut gagner. Sommes-nous en désaccord sur certaines choses ? Oui. Mais on ne peut pas être d’accord sur tout. »

On croise les doigts pour que cette blessure n’impacte pas Zion Williamson durant la saison régulière, car sinon les Pelicans pourraient vivre une nouvelle saison compliquée, ce qui pourrait assombrir l’avenir du phénomène à NOLA malgré ses dernières déclarations. Et puis on a tous envie de voir Zion à fond dans sa troisième année vu ce qu’il a montré jusqu’ici, lui qui a connu sa première sélection All-Star en 2021 avec des stats de 27 points et 7 rebonds de moyenne.

Source texte : Media Day Pelicans, via The Athletic / ESPN

David Griffin on Zion's injury update#Pelicans pic.twitter.com/5WjdV0VpVe — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) September 27, 2021