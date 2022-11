C’est l’hécatombe à Philadelphie. Entre James Harden, Tyrese Maxey et maintenant Joel Embiid, l’infirmerie des Sixers est bien partie pour accueillir le prochain All-Star Game, mais ça ne laisse pas grand monde sur le terrain. En revanche, ça a le mérite de laisser un peu plus de place aux role players pour s’exprimer. Et justement, le héros de la semaine à Philly se nomme Shake Milton.

Si les fans des Sixers ont déjà connu meilleure période, en voilà un qui doit secrètement se réjouir des absences de ses coéquipiers. Car depuis une semaine Philadelphie semble s’être trouvé un nouveau franchise player en la personne de Shake Milton : 20,8 points, 6,2 rebonds et 6,4 assists de moyenne sur les cinq derniers matchs à 56% de réussite au tir dont 48% à 3-points. Non, on ne parle pas de Tyrese Maxey ni de James Harden ici.

En plus, Philly a réussi à sauver les meubles sans les cadres ! Notamment en tapant les Nets avec une équipe de G League, une dédicace spéciale à Ben Simmons. Et nouvelle victoire hier soir face au Magic cette fois, avec un Shake qui était gonflé aux protéines (Shake, protéines, vous l’avez ? Non ? Bon, ok…). Pour le premier double-double de sa carrière, l’arrière des 76ers a bien failli nous en faire un triple (double, vous suivez ?). Milton est passé à deux doigts, ou en l’occurrence à un rebond de l’exploit : 24 points, 9 rebonds et 10 assists.

Shake Milton dimed out a career-high 10 assists, falling just 1 rebound shy of a triple-double in the Philadelphia 76ers win! Shake: 24 PTS, 9 REB, 10 AST, 4 3PM

Cette semaine flamboyante est d’autant plus surprenante qu’elle contraste bien avec le début de saison de Milton. Après avoir manqué quatre rencontres en début de campagne, le shooting guard n’avait jusqu’ici pas vraiment impressionné, bien au contraire. Avant les cinq derniers matchs, Milton ne jouait que 12 minutes en moyenne pour une production famélique de 3,9 points, 2 rebonds et 1,4 assist. Plus que léger donc, mais la récente production du bonhomme est très encourageante concernant la suite de sa saison. La suite justement, c’est rematch à Orlando dimanche soir, qui pourrait cette fois voir Joel Embiid revenir dans le roster aux côtés du nouveau franchise player. Pour Tyrese Maxey comme pour James Harden en revanche, il va falloir être un peu plus patient.

Bon, tant mieux pour Milk Shake hein mais on va pas se mentir, il va falloir que les patrons reviennent rapidement si Philly ne veut pas chuter au sein de la Conférence Est. Si Jojo pouvait être sur pied rapidement, nous on ne dit pas non.