Jaylen Brown nommé MVP des Finales de Conférence !

Si l’issue de cette Finale de Conférence face aux Pacers ne faisait aucun doute, ce trophée de MVP de la série aura au moins eu le mérite d’ajouter un peu de suspense à la soirée. D’un cheveu d’Adam Silver, c’est finalement Jaylen Brown qui repart avec la statuette !

C’est avec un grand sourire que Jaylen Brown a eu le droit à son petit trophée, lors des festivités ayant suivi la victoire des Celtics cette nuit dans l’Indiana. 4-0 Boston, un bon coup de balai bien vénère, comme le gnon que Jaylen a mis (involontairement) à T.J. McConnell. Une action qui symbolise – un peu violemment – cette série : Jaylen Brown était le patron.

The Eastern Conference Finals MVP… Jaylen Brown! https://t.co/WufvMKxUud pic.twitter.com/sWwZShQ2or

— NBA (@NBA) May 28, 2024



Cinq voix pour JB, quatre pour JT, l’ailier aux contours si dessinés a bien failli voler la vedette (une fois de plus ?) à son meilleur coéquipier. Aucune voix pour Xavier Tillman cependant, qui a pourtant un sourire si communicatif, un tem niveau de snobbing en devient gênant.

Jaylen Brown received five of the nine votes for Eastern Conference Finals MVP from a media panel covering the series. pic.twitter.com/6wA7h3WD1n

— NBA Communications (@NBAPR) May 28, 2024



Le carton du Game 2 reste dans les têtes et tout au long de la série Jaylen aura donc dominé de la tête et des épaules la défense des Pacers. Le tout au dessus des 50% de réussite, avec une constance qui force le respect.

Un trophée significatif pour JB, qui va donc avancer vers les Finales NBA le moral gonflé à bloc. On souhaite la même réussite à Karl-Anthony Towns ce soir… oh ça va c’est bon, si on peut plus rire…