Trois jours après un Game 1 digne d’un thriller, le Liberty et le Lynx sont de retour ce dimanche soir pour la deuxième manche des Finales WNBA. À domicile et déjà mené 1-0 dans la série, New York n’a pas le droit à l’erreur (à partir 21h).

Sacrée douche froide chez les fans du Liberty cette semaine. Annoncées favorites pour le titre, les filles de New York ont craqué sous la pression pour l’ouverture des Finales WNBA. Malgré 15 points d’avance à 5 minutes de la fin, Sabrina Ionescu et ses copines ont flanché face à la clutchitude de Courtney Williams et le Lynx. De quoi se mettre en gros danger car l’avantage du terrain est désormais à l’avantage de Minnesota dans cette série au meilleur des 5 matchs.

Réaction immédiate et indispensable pour New York donc, qui devra s’extirper de la défense du Lynx pour arracher la victoire. Lors du Game 1, on a pu voir que Ionescu comme Breanna Stewart étaient loin de leurs meilleures versions. Les deux leaders de Big Apple sont attendues au tournant sur cette seconde manche. En face, Napheesa Collier va tenter de rester sur sa forme étincelante du moment pour aller chercher le 2-0.

À noter que dans l’histoire de la WNBA, aucune équipe n’a réussi à être championne après avoir été menée 0-2 en Finales. Le New York Liberty doit donc réagir sous peine d’hypothéquer très sérieusement ses chances de titre. La franchise de Big Apple court toujours après son premier titre de champion pour ses 6èmes finales WNBA. Le Lynx de son côté en est déjà à 4 titres et peut prendre seul le lead au palmarès des franchises. La série sera-t-elle relancée cette nuit ?