Fred VanVleet espère rester aux Rockets sur le long terme

Arrivé aux Rockets lors de l’intersaison 2023, Fred VanVleet est comme un poisson dans l’eau à Houston. Le meneur All-Star a exprimé publiquement le désir de rester longtemps au Texas, avec l’idée de prolonger bientôt avec sa franchise ?

Après une longue et fructueuse aventure aux Raptors (un titre NBA en 2019), Fred VanVleet s’est décidé à couper les ponts en 2023 pour se lancer dans un nouveau cycle du côté de Houston. Si les Playoffs n’ont pas été au menu de sa première saison au Toyota Center, Freddy a quand même eu un impact indiscutable sur les progrès affichés par son équipe. Après plusieurs saisons au fond de la Conférence Ouest, les Rockets sont redevenus une équipe qui compte, une équipe qui jouera une place en Playoffs en 2025.

VanVleet entend bien mener les siens à destination, lui qui apprécie chaque jour passé avec l’uniforme rouge de Houston sur les épaules. Au micro de Jonathan Feigen du Houston Chronicle, le meneur s’est ouvert sur son expérience texane et ses envies pour la suite de sa carrière.

« Je suis très attaché à chacun d’entre eux [ses coéquipiers, ndlr], j’ai une très bonne relation avec eux » “Je ne suis pas venu ici pour être un agent libre (à nouveau). Je suis venu ici pour avoir une maison à long terme. J’ai adoré le temps que j’ai passé ici jusqu’à présent. Je pense que j’ai bien compris avec la direction et les entraîneurs ce que l’avenir réserve à cette équipe. Les affaires se feront toujours d’elles-mêmes. Je ne me préoccupe pas trop de ce genre de choses. Cela se fera tout seul. Mais je pense que ma famille et moi resterons au Texas. Je suis venu ici pour trouver un foyer, et je pense que j’en ai trouvé un.”

La déclaration de Fred VanVleet n’est pas anodine puisque sur le papier, son futur reste incertain. Il dispose d’une année de contrat à Houston et d’une autre en option, mais celle-ci est activable par la franchise. Reste à savoir si Houston souhaite garder VanVleet sur la durée et à quel tarif. À 30 ans, Fred VanVleet a encore de belles années devant lui et il s’est parfaitement intégré au groupe d’Ime Udoka mais les Rockets ne pourront évidemment pas garder tout le monde avec des gros salaires, déjà qu’il faut gérer les dossiers Sengun et Green. Avec l’arrivée de Reed Sheppard, Houston tient aussi un potentiel successeur en cas de départ de VanVleet l’été prochain. Enfin, on n’oublie pas que les Rockets ont été associés à des rumeurs concernant l’arrivée d’une star à Houston, et le contrat de VanVleet pourrait être d’une grande aide pour monter un deal dans les prochains mois. Le front office risque d’avoir du boulot.

Source texte : Houston Chronicle