Lonzo Ball devrait rejouer avec les Bulls cette semaine !

Plus aperçu en match officiel depuis janvier 2022 à cause de plusieurs opérations du genou, Lonzo Ball semble enfin sortir de son long calvaire. Le meneur de Chicago a indiqué qu’il allait rejouer sous peu, avec l’intention de finir la pré-saison des Bulls en tenue.

Que ça fait longtemps ! Excellent meneur et capable d’impacter des deux côtés du terrain, Lonzo Ball avait régalé pour sa première saison dans l’Illinois. Une blessure récalcitrante au genou lui aura néanmoins coupé les ailes en plein envol. Cela fait 2 ans et 10 mois depuis sa dernière apparition sur un parquet NBA, soit une éternité dans la carrière d’un joueur. On s’est beaucoup posé la question de son retour en preview de la saison des Bulls et celui-ci semble imminent !

Dans son podcast, The WAE Show, Lonzo Ball a indiqué qu’il espérait participer à deux des trois derniers matchs de Chicago sur cette pré-saison. Les Bulls doivent affronter les Bucks ce lundi, puis les Pelicans mercredi avant un dernier match amical face aux Cavs vendredi soir.

Le retour de Lonzo Ball est très attendu et il devrait faire un bien fou à une équipe de Chicago qui s’engage lentement mais sûrement dans une reconstruction, autour de jeunes comme Coby White ou encore Josh Giddey. Il sera d’ailleurs intéressant de voir quel rôle occupera Zo’ pour son retour. Sur le plan personnel, ce comeback est aussi capital car Ball arrive dans la dernière année de son contrat à Windy City et vu son historique de blessures, il aura bien besoin d’une grosse saison pour convaincre des équipes de venir lui faire la cour l’été prochain à la Free Agency.

