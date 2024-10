Trois petits matchs au programme cette nuit et pas mal d’absences à souligner ici et là. Pour autant certains ont pu s’illustrer, notamment les Celtics, faciles vainqueurs face à des Sixers amondris (+50 !)

Scores :

Celtics – Sixers : 129-89 (stats)

– Sixers : 129-89 (stats) Bulls – Grizzlies : 121-124 (stats)

: 121-124 (stats) Spurs – Jazz : 126-120 (stats)

Les principaux faits de la nuit :

Si certains espéraient voir un aperçu du futur duel au sommet entre Celtics et Sixers à l’Est, ils ont dû être déçus. Pour cette visite au TD Garden, Nick Nurse avait en effet décrété un énorme turnover dans son effectif. Pas de Joel Embiid donc, ni de Paul George ou Tyrese Maxey. Pas même Kelly Oubre Jr., Eric Gordon ou encore Andre Drummond. Notre tricolore Guerschon Yabusele (8 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 contre en 20 minutes) était lui en tenue pour son premier retour chez son ancienne équipe NBA. Les Celtics, qui avaient eux la majorité de leurs cadres en tenue, n’ont pas fait dans le sentiment en broyant une équipe de Philly tout simplement pas armée pour lutter. Après un quart-temps, le suspense était déjà plié mais Boston a réappuyé sur l’accélérateur après le break pour bien mettre les choses au clair et tourner la rencontre en véritable massacre. Score final : 139-89..

Souvent critiqué ces dernières années pour son niveau fluctuant, Zach LaVine va-t-il attaquer la saison avec le couteau entre les dents ? En tout cas, l’arrière a été excellent cette nuit face à Memphis avec 28 points en 22 minutes et surtout un côté létal à l’efficacité (9/12 au tir dont 6/6 de loin !). Pas suffisant face aux Grizzlies de Zach Edey (15 points, 8 rebonds) qui ont profité de la sortie de l’arrière en seconde mi-temps pour reprendre le contrôle du match avec Jay Huff ou encore Miye Oni qui ont chauffé en fin de 3ème quart-temps. Une défaite plutôt anecdotique donc pour Chicago, qui doit sûrement se féliciter de revoir sa principale tête d’affiche à ce niveau.

Zach LaVine had it ROLLING for the @chicagobulls in #NBAPreseason action tonight!

28 PTS | 9-12 FGM | 6-6 3PM | 22 MIN pic.twitter.com/pYsHLTCRzv

— NBA (@NBA) October 13, 2024

Pas de Victor Wembanyama et donc moins de fun du côté de San Antonio, où les Spurs ont quand même gagné face au Jazz. Pas mal de satisfactions chez les éperons avec encore Stephon Castle qui se montre, Keldon Johnson et Tre Jones qui brillent en sortie de banc, et aussi un bon Jeremy Sochan. En face, le Jazz était privé de Lauri Markkanen et a pu compter sur les assauts d’un Collin Sexton en forme. À noter aussi la bonne sortie de Cody Williams, l’une des attractions de la saison à venir du côté d’Utah.

KELDON JOHNSON EMPHATIC POSTER SLAM 🤯

UTA-SAS | #NBAPreseason | NBA League Pass

📲 https://t.co/SjGJ1KioKT pic.twitter.com/3RNTrl7kRZ

— NBA (@NBA) October 13, 2024