Nouvelle soirée de pré-saison NBA avec trois affiches au programme. Au menu, du Victor Wembanyama et une grosse affiche entre les Celtics et les Sixers.

Le programme du soir

San Antonio Spurs – Utah Jazz (2h)

Chicago Bulls – Memphis Grizzlies (2h)

Boston Celtics – Philadelphia Sixers (2h)

Vous reprendriez bien un peu de Victor Wembanyama ?

Après une première partition globalement réussie contre le Magic, Wemby remet le couvert contre le Jazz. L’occasion de le voir à la baguette avec Chris Paul, un duo qui ne s’était pas totalement lâché contre Orlando et qui devrait être de nouveau à l’œuvre cette nuit.

Qui dit les Spurs, dit également Stephon Castle. Le jeune rookie a claqué 17 points sur la truffe de Mickey. Pas de quoi s’exciter en cette période de pré-saison, mais le gamin a du talent plein les mains.

Face à eux, la troupe du Jazz et de Lauri Markkanen. Bon, on ne va pas vous hyper ce match alors qu’à la mi-temps, tous les éléments importants seront mis sur le banc. Mais c’est l’occasion de voir de la jeunesse en action, et ce dans les deux camps.

Le reste du menu de cette nuit de pré-saison NBA

Victor Wembanyama est bien sûr la tête d’affiche de cette nuit, mais il y a d’autres équipes au programme.

Après les débuts de Paul George hier, les 76ers sont en back-to-back ce soir parce que visiblement, pré-saison / pas pré-saison, la fatigue c’est pour les autres. Autant vous dire que l’équipe Z va certainement être alignée pour défier les Celtics. Personne ne vous en voudra si vous faites l’impasse sur ce match.

Pour boucler cette soirée haute en couleurs (certainement pas), les Grizzlies défient les Bulls. Pas sûr de voir le meneur de Memphis Ja Morant sur les parquets après son bobo à la cheville, mais celui des Bulls Josh Giddey devrait bien être en tenue. Bon, on vous l’accorde, c’est pas le même type de spectacle.

En bref, ce n’est clairement pas la nuit la plus palpitante de l’année, ni même de la pré-saison. Plus que dix jours avant le début des choses sérieuses et on trépigne d’impatience. Envoyez la saison, le temps devient long !