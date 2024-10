C’est au tour des Knicks de passer en revue dans le cadre des 30 Previews en 30 Jours, et en tant que symbole de la combativité new-yorkaise, évidemment que l’on choisit Jalen Brunson en tant que joueur qui nous fera cliquer sur les Bockers cette saison. Après une année de grand malade, les regards sont plus que jamais tournés vers le meneur des orange et bleu, et quelque chose nous dit qu’il saura répondre aux attentes.

C’est quand même fou de se dire qu’il est arrivé jusque là. Le meneur de poche qui accumulait les saisons à Villanova pour avoir une chance d’être drafté est devenu un formidable scoreur dans la NBA de 2024, accumulant 29 points et 7 passes par match. Et en plus de ça, il est certainement le meilleur meneur jamais passé par New York depuis des décennies. Une icône qui ne manque jamais de faire rugir le Madison Square Garden sur le moindre tir, le moindre dribble. Bien sûr qu’on va cliquer.

Maintenant qu’il a passé le cap du All-Star Game et des All NBA Teams, est-ce que Jalen Brunson peut aller chercher encore plus loin ? La non présence de JB en All-NBA First Team a suffi pour faire jaser la saison dernière, alors BrunsHIM peut-il carrément aller chercher un podium de MVP ? Avec la motivation engrangée en s’étant fait snober de Team USA, les progrès annoncés et en comptant sur l’effectif formidable des Knicks, après tout pourquoi pas ? On le sait, les votants se fatiguent vite, et si Jalen enchaîne les matchs à plus de 45 pions comme il l’a fait l’année passée, tous les espoirs seront permis.

C’est en tout cas une expérience incroyable d’assister à la transformation de Jalen Brunson. Cette année encore, JB nous donne envie de cliquer sur les matchs des Bockers, et ça devrait être le cas chez plus d’un fan de NBA. Rendez-vous au MSG les soirs de grande affiche, ça devrait envoyer !