Ça y est, le calendrier NBA de la saison 2024-25 est sorti. Du 22 octobre prochain au 13 avril, les 30 équipes de la Ligue vont jouer 82 matchs avant de potentiellement disputer les Playoffs. 30 équipes parmi lesquelles on retrouve les New York Knicks. Qu’est-ce qui attend les hommes de Tom Thibodeau cette année ? Grosses affiches, plus long road-trip, matchs à horaires français… c’est l’heure de faire un gros point sur le calendrier des Knicks.

🏀 Le calendrier officiel des Knicks pour la saison NBA 2024/25. pic.twitter.com/7AtrRwjbvt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 15, 2024

# Plus long road-trip : 5 matchs, du 20 au 29 novembre et du 6 au 15 mars

# Plus longue session maison : 5 matchs, du 6 au 13 janvier et du 25 janvier au 3 février

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 34, comme la future moyenne de points de Jalen Brunson

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 12

# Matchs à horaires français pour les Knicks : 9

🏀 Les matchs des Knicks à heure française ! 🇫🇷📺

Bonne nouvelle pour la nation new-yorkaise !

10 novembre : Pacers – Knicks (23h00)

23 novembre : Jazz – Knicks (23h00)

29 novembre : Hornets – Knicks (18h00)

25 décembre : Knicks – Spurs (18h00)

12 janvier : Knicks – Bucks…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 15, 2024

😍 L’AGENDA TRASHTALK 2024-25 EST DISPONIBLE ! 😍

Avec un Champion NBA, un Rookie de l’Année et un Top 3 MVP ! ☘️🇫🇷⚡️

🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 cahier de vacances

Tu veux rouler sur l’année 2024-25 ?

Et bah tu sais quoi faire 👇

➡️ https://t.co/jrROlCkDXh pic.twitter.com/2ucqn2pJeG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2024

# Quelques affiches à retenir :

Le 25 octobre, 10 novembre et 11 février, las Pacers retrouveront les Knicks !

Le 15 et 17 novembre, 21 janvier et 13 avril, derbys de New-York face aux Nets, le tout avec Mikal Bridges.

Le 27 novembre et 25 mars, Jalen Brunson retrouve Dallas.

Le 1er février et 6 mars, guerre de gros marchés contre les Lakers

# Matchs de NBA Cup :