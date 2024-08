Ça y est, le calendrier NBA de la saison 2024-25 est sorti. Du 22 octobre prochain au 13 avril, les 30 équipes de la Ligue vont jouer 82 matchs avant de potentiellement disputer les Playoffs. 30 équipes parmi lesquelles on retrouve les Toronto Raptors. Qu’est-ce qui attend Scottie Barnes et ses copains cette année ? Grosses affiches, plus long road-trip, matchs à horaires français… c’est l’heure de faire un gros point sur le calendrier des Raptors.

# Plus long road-trip : 5 matchs, du 4 au 12 novembre

# Plus longue session maison : 7 matchs, du 3 au 22 décembre

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 4, comme la place de Draft de Scottie Barnes

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14

# Matchs à horaires français pour les Raptors : 7

31 décembre : Celtics – Raptors (21h00)

2 février : Raptors – Clippers (21h30)

9 février: Rockets – Raptors (20h00)

16 mars : Blazers – Raptors (23h00)

# Quelques affiches à retenir :

Le 24 novembre, 9 janvier et 12 février, Scottie Barnes jouera contre Evan Mobley

Le 9 novembre et 2 février, les Raptors retrouveront Kawhi Leonard

Le 18 novembre, 3 décembre et 26 février, Pascal Siakam retrouvera les Raptors.

Le 3 et 21 janvier, 2 et 4 mars, Gradey Dick pourra échanger son maillot avec Anthony Black

# Matchs de NBA Cup :