Non sélectionné lors du deuxième tour de la Draft NBA 2024, Mohamed Diarra a trouvé un accord avec les Los Angeles Lakers. Le temps de la Summer League, qui se déroule début juillet, le Français va porter l’uniforme des Purple and Gold.

Mohamed Diarra, 23 ans, était l’un des sept candidats français à la Draft 2024. Si Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün, Pacôme Dadiet et Melvin Ajinca ont été appelés, Diarra n’a pas été parmi les 60 chanceux. Mais les Los Angeles Lakers avaient visiblement un intérêt pour la France ce jeudi. Immédiatement après la cérémonie, la franchise a proposé un contrat two-way à Armel Traoré. Aujourd’hui, c’est Mohamed Diarra qui est recruté, a minima pour disputer la Summer League.

NC State’s Mohamed Diarra has agreed to join the Los Angeles Lakers for NBA Summer League, I’m told.

The 6’10” French big man is a hellacious rebounder, plays with great energy, and really stepped up his game in March to help fuel the Wolfpack’s ACC + NCAA Tournament runs.

Ailier-fort très athlétique, Mohamed Diarra n’a pas suivi un parcours comme les autres. Après des expériences infructueuses à Gravelines ou Orléans, Momo est passé par la case JuCo (en gros les universités de seconde zone) aux Etats-Unis, avant de monter en puissance du côté de Missouri.

Diarra s’engage avec NC State en 2023-24 et en devient un élément clé grâce à ses fulgurances au rebond et ses folies en transition. Au-delà de sa ligne statistique de 6,3 points, 7,8 rebonds et 0,6 passe de moyenne, il est surtout monté en régime entre fin mars et début avril au moment de la March Madness. Pendant deux semaines, l’intérieur de 2m11 s’est fait un petit nom dans les raquettes universitaires à mesure que NC State continuait d’avancer dans une campagne historique. Pour la première fois depuis 1983, la meute a atteint le Final Four de la compétition.

DIARRA ROCKS THE RIM 🫨#MarchMadness @PackMensBball pic.twitter.com/Gy2nU4Nzjz

Rendez-vous dans quinze jours pour la même chose avec les Lakers ? On sait désormais qu’il aime les compétitions courtes.

Dès le début du mois de juillet, deux Français accompagneront Bronny James pendant la Summer League des Lakers. Ça s’annonce plutôt sympa.

