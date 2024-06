Immanuel Quickley prolonge chez les Raptors pour 175 millions sur 5 ans !

A deux jours de l’ouverture de la Free Agency, les Raptors ont trouvé un accord avec Immanuel Quickley pour une prolongation de contrat. La franchise aurait proposé un deal de 175 millions de dollars sur 5 saisons à l’ancien joueur des Knicks.

Ne clignez pas des yeux, il y a bien un “1” avant le “75”. Immanuel Quickley, échangé des Knicks aux Raptors contre OG Anunoby au mois de décembre, a mis la main sur un sacré pactole. Selon l’insider Shams Charania, on parle bien d’environ 35 millions l’année sur cinq ans, et un total garanti de 175 millions de dollars.

La volonté des Toronto Raptors de prolonger le guard n’a rien de nouveau. Alors que Quickley était agent-libre restreint, la franchise pouvait s’aligner sur n’importe quelle offre venant de l’extérieur. Aucun risque n’a été pris avec ce contrat proposé deux jours avant l’ouverture du marché de la Free Agency.

Dès son arrivée au Canada, Immanuel Quickley s’est vite intégré dans le back-court. Surtout dans une fin de saison proche de l’ambiance kermesse, il a bénéficié d’un bon nombre de tickets de shoot et a convaincu sur ses qualités de sniper et de distributeur. En 38 rencontres avec les Dinos, IQ affiche une très belle ligne statistique de 18,6 points, 6,8 passes décisives, 4,8 rebonds avec 39% de réussite à 3-points.

Encore sous son contrat rookie en 2023-24, il gagnait autour de 4 millions de dollars la saison, faisant de son deal un des plus rentables de la ligue. Pour les deux prochaines saisons, son salaire est plutôt similaire à celui de… Shai Gilgeous-Alexander, Michael Porter Jr., Bam Adebayo ou De’Aaron Fox. Les situations ne sont évidemment pas similaires, et le cap NBA continue d’exploser, mais quand même.

Conscients de la situation contractuelle du meneur depuis des mois, les Raptors n’ont sans doute pas fait le choix trop… Quickley. Sa prolongation suit celle de Scottie Barnes, qui va lui aussi toucher le pactole.

Les Toronto Raptors ont sorti le chéquier mais ont assuré un des piliers de leur reconstruction sur les lignes arrières. On se doute qu’Immanuel Quickley est un garçon très sérieux, mais à sa place, on fêterait ce deal dignement en ce début d’été.