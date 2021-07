NBA Finals : Phoenix double la mise face à un Giannis incroyable mais trop seul, il y a un air de Spurs 2014 chez ces Suns-là

Deux matchs, deux victoires, et absolument rien à redire. Voilà très brièvement ce que l’on peut retenir de ce début de série, du début de ces Finales 2021, entre une équipe bien trop dépendante d’un Giannis Antetokounmpo abandonné par ses lieutenants et une autre qui récite actuellement un basket quasiment parfait. Retour à Milwaukee, les Suns mènent 2-0, et il faudra être très fort, bien plus fort pour prendre un ou deux matchs à cette équipe-là.

Il y a les scores, il y a ta box, il y a les bosxcores, mais il y a surtout cet argument tellement plus fort pour juger une série en NBA : le ressenti. Et ce matin, le ressenti après deux matchs de Finals est salement à l’avantage des Suns. Des Suns sûrs de leur basket, drivés par un meneur all-time en plein pèlerinage vers le Hall Of Fame et un franchise player au sommet de son art à seulement 24 ans, par des role players fantastiques des deux côtés du terrain, et par un coach adoubé quoiqu’il arrive. Cette nuit ? Le départ aura été frustrant avec une certaine difficulté à rentrer dans la raquette (24 de leurs 26 premiers points marqués de loin), un choix peut-être bien dicté d’ailleurs par la volonté des Bucks de ne pas se laisser prendre au petit jeu des switchs défensifs. Malgré tout les premières minutes sont vécues comme un orage qu’on laisse passer tranquillement, et la machine va ensuite se mettre en place tout doucement.

Une machine lancée dans un premier temps par trois hommes essentiels : Jae Crowder, Mikal Bridges et Cameron Johnson. Intraitables en défense et/ou efficaces en attaque, les trois mousquetaires se gaussent en attendant le réveil de leur D’Artagnan maison, et les Suns font la course en tête au terme d’un deuxième quart salement dominé (30-16). Deandre Ayton moins à l’aise face à une défense qui interdit les picks, c’est déjà ça, mais à cette demi-problématique les Suns répondent en artillant du parking, action réaction selon Monty Rachin Williams. Phoenix mène de huit points à la mi-temps, et au retour des vestiaires un homme va alors porter les Bucks, Milwaukee et tout le Wisconsin sur ses épaules de demi-dieu grec. Cet homme n’est évidemment pas Bryn Forbes mais bien Giannis Antetokounmpo, dont le genou, rassurez-vous, semble aller bien mieux, au contraire de quoi une statue l’attend très vote devant le Fiserv Forum.

Le troisième quart-temps de Giannis sera tout simplement sensationnel, dans les chiffres comme dans les forces laissées. 20 points marqués sur la période, personne n’avait fait aussi bien en Finales depuis Michael Jordan en 1993 face aux… Suns, et le Freak vit alors ce qu’un certain LeBron James a vécu durant quelques années : un combat seul contre tous, à la fois tellement valeureux mais tellement perdu d’avance. Seul car Khris Middleton est en train de se faire grailler par son double Mikal Bridges, seul car Jrue Holiday se donne en défense mais shoote comme ma grand-mère. Giannis ? A chaque action ses deux points ou presque, et si la salle s’égosille à compter jusqu’à dix elle ne peut également que constater que le double-MVP fait le taf sur la ligne, malgré le petit air-ball quotidien pour alimenter la hate anti-grecque. Les Bucks qui restent donc dans le match grâce au maire de Milwaukee, mais trois hommes vont venir sublimer au troisième quart un collectif incroyable, un collectif qui n’est pas sans rappeler une certaine équipe texane autour de juin 2014.

Ces trois hommes ? Chris Paul tout d’abord, parfaite rampe de lancement à l’orée du quatrième quart. Quelques gros tirs, une gestion millimétrée de l’attaque, et toujours ce sentiment de dormir tranquille lorsque CP3 gère votre vie. Puis Devin Booker, satané Devin Booker, auteur de 21 points en deuxième mi-temps pour 31 au total, dépositaire de six tirs du parking ce soir et désormais à 31 points également de devenir le scoreur le plus efficace de l’histoire en Playoffs lors d’une première campagne en carrière. WTF ? WTF.

Joueurs qui ont mis le + de points pour leurs premiers Playoffs, dans l’histoire de la NBA : 1) Rick Barry – 521 points 2) Julius Erving – 518 points 3) Trae Young – 461 points 4) Devin Booker – 459 points Booker, numéro 1 all time dans 2 semaines…? 🔥👀🔥 pic.twitter.com/NwYoMkDDuM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2021

Chris Paul en patron, Devin Booker le crackito, et… Mikal Bridges, incroyable facteur X cette nuit avec 27 points, 7 rebonds et la prestation défensive habituelle. De loin en première mi-temps, de près en deuxième et sur la ligne pour terminer de pauvres Daims blessés, Mikal était cette nuit le porteur de protège-dents le plus swag de toute la Ligue et donne une fois de plus encore plus de crédit à la Draft 2018 des Suns car n’ayons pas peur des mots : en 2021, qui pleure Luka Doncic dans l’Arizona quand vous êtes à 96 minutes d’une bague grâce à Deandre Ayton et Mikal Bridges. Au final le léger rapproché opéré par Milwaukee en fin de match ne sera qu’une chimère, l’idée de braquer ce Game 2 une utopie, car la seule vérité émanant de ces deux premiers matchs à Phoenix reste le fantastique niveau de ces Suns 2021, et le besoin chronique d’adaptation de leur adversaire, répondant parfois présent mais souvent trop tard.

Qu’on se le dise, les Suns mènent 2-0 dans cette Finale. Qu’on se le crie, les Suns jouent merveilleusement bien au basket et il faudra un miracle et/ou un coup de maître de Mike Budenholzer pour inverser la tendance. ‘Sont juste trop bons, pour l’instant, pas de conclusions hâtives, juste aucune raison que ça change.