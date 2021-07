Les Bucks reprennent le lead à domicile : les lieutenants ont fait le boulot, rendez-vous samedi pour un énorme Game 6

Ce Game 5 de Finales de Conférence à l’Est nous offrait donc un choc entre deux équipes amputées de leur leader, c’est comme ça, c’est ainsi. La différence entre les Hawks et les Bucks ? C’est que côté Milwaukee trois des lieutenants ont au moins une étoile de All-Star sur le CV, alors que chez les Hawks les leaders attendus ce soir sont plutôt… des mecs sympas, valeureux, mais en déficit d’expérience. Le trait est un peu grossi c’est volontaire, mais cette nuit la différence fut énorme entre tous ces héros d’un soir.

C’était écrit, ce Game 5 de Finales de Conf entre les Bucks et les Hawks serait « différent ». Différent car choc amputé de Giannis Antetokounmpo (genou) et Trae Young (coiffeur), et donc dans les mains de joueurs catapultés dans la peau de facteurs X +++. Les premiers à se mettre en évidence ? Jrue Holiday et Brook Lopez, le premier scorant huit des dix premiers points de son équipe en abusant de la défense de Lou Williams, le second en démarrant un chantier dont on n’avait alors pas encore idée de la solidité finale. Un one-two punch fringant donc, et globalement un premier quart terrible pour les Hawks, rapidement menés… 30-10 et survivant à peine grâce à l’adresse de Bogdan Bogdanovic en début de quart-temps et, surtout, grâce à la bonne rentrée des remplaçants Danilo Gallinari, Cam Reddish et Onyeka Okongwu. Un écart qui vacillera jusqu’à la mi-temps entre la dizaine et la quinzaine, malgré un ressenti qui laissait plutôt penser à un +30 Bucks. Des Bucks dominant les débats grâce à la puissance offensive du carré magique composé de Jrue Holiday, Khris Middleton, Brook Lopez et Bobby Portis, phrase magnifique s’il en est, mais des Hawks qui s’accrochent grâce au réveil de leurs starters, John Collins en tête, abusé au poste par Brook Lopez mais auteur de quelques tirs bien utiles juste avant la mi-temps, le moment préféré de Basile Boli.

Milwaukee mène alors de onze points grâce à Shaquille Lopez et Amar’e Portis principalement, et au retour des vestiaires le match garde le même rythme, à savoir des Hawks qui tentent de recoller mais des Bucks qui semblent avoir la main-mise sur le match, sans trop vouloir appuyer à 200% mais en assurant le service minimum en scorant au moindre rapproché des Faucons. Bogdan Bogdanovic jette un froid sur le Fiserv Forum mais Jrue Holiday remet le chauffage, Kevin Huerter rallume la clim mais Brook Lopez attise le feu de la cheminée, Lou Williams ramène les glaçons mais Khris Middleton tricote des pulls au public, bref on joue au chat et à la souris et cette fois-ci le chat va finir par gober le rongeur, grâce à l’apport des Quatre Fantastiques sus-cités, grâce, surtout, à l’énorme match de ce pivot qui – ne l’oublions pas – a tout de même tourné entre 18 et 20 pions de moyenne pendant six ans chez les Nets, à une époque où il n’avait pas encore découvert les joies du camping sur parking : Brook Lopez. Rebonds offensifs, dissuasion, contres et domination offensive dans la raquette, Brook tape la mixtape de sa vie ou pas loin (record en carrière en Playoffs, comme son copain Bobby) et malgré un Bogdan Bogdanovic qui ne veut rien lâcher les Bucks iront finalement chercher une victoire logique, après un match maitrisé de sa minute 1 à sa minute 48.

Score final 123-108, 33 points à 14/18 pour le gitan le plus connu du Wisconsin, 26/13/8/2 pour Khris Middleton, 22/8/3/3 pour Bobby Portis et 25/6/13 pour Jrue Holiday, premier quartet de Playoffs à dépasser ensemble les 20 points à Milwaukee depuis 33 ans et la bande à Terry Cummings et Sidney Moncrief. Job is done, 3-2 Bucks, et rendez-vous dès demain soir pour tenter de mettre le bolduc sur le paquet cadeau de la première finale NBA à Milwaukee depuis 47 ans.