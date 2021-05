Cinq choses à retenir de ce premier week-end de Playoffs NBA 2021, entre grosse ambiance, perfs XXL et trashtalking

Quand on est un passionné de NBA, le premier week-end de Playoffs représente toujours un moment très spécial sur le calendrier. Mais cette année, peut-être encore plus que d’habitude. Après tout ce qu’on a traversé, on a enfin retrouvé l’ambiance toujours très particulière de la postseason, avec des matchs qui ont en plus apporté leur lot d’émotions. Cela valait bien un petit bilan, juste pour le plaisir. Emoji cœur dans les yeux.

Ambiance, ambiance !

Comment ne pas commencer par ça ? Peu importe son équipe de cœur, peu importe les beaux moments ou les déceptions qui ont accompagné ce premier week-end de Playoffs, on est sans doute tous d’accord pour dire que la plus belle chose qu’on ait pu observer samedi et dimanche, c’est l’ambiance dans les salles. Voir un Madison Square Garden pas loin d’être plein, avec Spike Lee qui saute partout après un poster de R.J. Barrett, c’est priceless. Entendre les supporters de Philly chanter « Referees sucks », ça nous avait manqué. Voir une fan zone en plein Milwaukee exulter sur le game winner de Khris Middleton, ou les supporters des Suns scander des « Beat L.A. », c’était juste épique. Ce genre de moments, on les apprécie particulièrement aujourd’hui car on sait ce que ça fait de regarder un match NBA avec des tribunes vides. Le COVID n’est pas encore complètement derrière nous, les salles ne sont évidemment pas encore complètement remplies (loin de là pour certaines équipes), mais avec ce qu’on a vu ce week-end, on a un peu l’impression de retrouver la NBA qu’on aime tant et ça, c’est beau.

The Knicks bench & Spike Lee's reaction to RJ Barrett's poster dunk on Bogdanovic! pic.twitter.com/TvMeKCKIZO — Ballislife.com (@Ballislife) May 24, 2021

Des petits nouveaux qui cartonnent

On en parlait récemment, plusieurs petits nouveaux ont fait leurs débuts sur la grande scène des Playoffs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne sont pas du genre « timide ». Bien au contraire. Pour sa grande première, Devin Booker a porté les Suns face aux Lakers malgré la blessure de Chris Paul, établissant un nouveau record de franchise pour le plus grand nombre de points marqués avec 34. Ensuite, Trae Young est devenu le premier joueur à sortir un match en 30 pions et 10 caviars pour ses débuts en Playoffs depuis un certain… Derrick Rose en 2009, qui était d’ailleurs face à lui cette nuit. Et comme si ça ne suffisait pas, il a aussi planté le game winner pour climatiser le Madison Square Garden, au calme. La soirée de dimanche s’est terminée avec un Ja Morant toujours sur son petit nuage, auteur d’une nouvelle grosse perf’ à Utah avec 26 points, tout ça après avoir envoyé les Warriors en vacances il y a quelques jours. Mention également pour son copain Dillon Brooks (31 points, 7 rebonds), en mission actuellement, ainsi que pour Deandre Ayton, coéquipier de Devin Booker et accessoirement nouveau papa d’Anthony Davis.

Dillon Brooks (31 PTS & 7 REB) & Ja (26 PTS) led the way in the Grizzlies' W 👏 pic.twitter.com/WxQLLd3pi1 — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 24, 2021

Le trashtalking est toujours bien en vie

L’une des raisons qui explique pourquoi on kiffe tellement les Playoffs, c’est l’intensité qui accompagne chaque match. On l’a vu ce week-end, ça peut chauffer très vite et cela peut ouvrir la porte à de grosses déclarations et de belles séances de trashtalking comme on les aime. On peut accuser la NBA d’être devenue un univers trop copain-copain mais quand la postseason commence, on ne se fait pas de cadeau. Et si on devait décerner un TrashTalk Award pour ce premier week-end de Playoffs, on récompenserait sans doute Trae Young, pour sa célébration après le game winner d’abord et pour son interview postgame ensuite.

« Tout le monde criait ‘F*ck You’, et puis c’est devenu très silencieux à la fin. » – Trae Young

Des Playoffs qui s’annoncent très ouverts

On le disait avant même le premier match de Playoffs, la campagne de postseason à venir s’annonce très ouverte et indécise, en particulier dans la Conférence Ouest. Vu le week-end qu’on vient de vivre, on peut confirmer. Victoire des Mavericks de Luka Doncic sur le parquet des Clippers, victoire des Bucks sur le Heat à la dernière seconde, succès des Blazers à Denver, les Suns qui donnent la leçon aux Lakers, Memphis qui gagne sur le terrain du leader, les Hawks qui arrachent la win au Garden. Franchement, ça promet pour la suite et si l’on excepte Philadelphie – Washington et Brooklyn – Boston à l’Est, toutes les séries semblent pouvoir basculer d’un côté comme de l’autre (on s’enflamme un peu pour Memphis mais ça va pas être de la tarte pour le Jazz, surtout si Donovan Mitchell ne joue pas). Et ça, c’est le kiff total.

KHRIS MIDDLETON CALLS GAME IN OT Bucks go up 1-0 pic.twitter.com/C4fMoz7gy9 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2021

Finalement, les Lakers ne sont peut-être pas favoris face aux Suns

Si les Lakers ont terminé septièmes et les Suns deuxièmes en saison régulière, nombreux sont ceux qui voient la bande à LeBron James et Anthony Davis passer dans cette série. Pas vraiment surprenant puisqu’on parle du dernier tenant du titre et de deux des meilleurs joueurs du monde. Mais quand on regarde le premier match opposant Phoenix aux champions NBA 2020, on peut commencer à douter sur la capacité de ces derniers à faire le doublé et même à prendre le dessus sur les Cactus. Bien évidemment, ce n’était qu’un match et on sait que LeBron James n’a jamais perdu une série de premier tour de Playoffs de sa vie. On sait aussi que les Lakers ont les moyens pour renverser la tendance à tout moment et que Chris Paul a mal à l’épaule. Mais dimanche, on a clairement une équipe qui en voulait plus que l’autre. On a vu une équipe bien plus solide collectivement, alors que les Lakers étaient globalement à la ramasse à l’image d’un Anthony Davis qui devra sérieusement penser à se bouger les fesses.

☀ 34 PTS pour D-Book (8+ lors de chaque QT)

7 REB, 8 AST Les @Suns s'imposent face aux Lakers et mènent 1-0 dans cette série#WeAreTheValley #NBASundays pic.twitter.com/BkVggRf81M — NBA France (@NBAFRANCE) May 23, 2021

Le premier week-end des Playoffs 2021 et l’ensemble des premiers matchs sont officiellement dans le rétro. Un premier week-end exceptionnel qui promet une postseason épique du début à la fin. Vite, vite, on veut voir la suite !