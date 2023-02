C’était l’affiche de la nuit, car Kyrie Irving faisait ses débuts avec les Mavericks pour son premier match au sein d’une équipe de la conférence Ouest. Au final ? Une jolie partie proposée par Uncle Drew, qui envoie 24 points sur la truffe des Clippers avec la victoire en prime. Luka Doncic peut être heureux, Dallas a – enfin – gagné sans lui.

Après être parti de Brooklyn car le taux d’imposition y était trop fort les négociations contractuelles avec les Nets ont échoué, Kyrie faisait ce soir ses débuts avec sa nouvelle équipe du côté de Los Angeles. Un petit Clippers-Mavericks des familles pour commencer une nouvelle aventure, ça reviendrait presque à commencer un jeu Pokémon par la sixième arène. Pas la huitième ni la Ligue, faut pas déconner non plus.

D’abord effacé derrière un Reggie Bullock de feu en début de partie, Kai s’est ensuite attribué les ballons pour taper dans le lard de cette équipe des Clips. Du handle cousu main en soie extra quali, mais aussi des tirs longue portée. Le meneur n’a inscrit que 24 points, 4 rebonds et 5 passes, mais montré une belle palette offensive qui réjouira sans aucun doute l’ensemble des fans des Licornes… et Luka Doncic, qui ne s’est pas privé pour célébrer tous les paniers de son nouveau meilleur copaing.

Surtout, les Mavericks l’ont emporté. Sans Lulu, pour la deuxième fois de la saison sur un total de neuf matchs. Et c’est bien ça la bonne nouvelle : Kyrie pourrait apporter ce vrai leadership qui manque cruellement aux hommes de Jason Kidd quand la petite tête blonde des Balkans n’est pas en short. Pour élargir la loupe au niveau du match global, l’avance prise par les Mavs en début de partie à suffi à gérer ensuite. Les Clippers ont été parfois dangereux, mais jamais assez pour vraiment inquiéter la clique d’Uncle Drew.

Fun Fact: This is Kyrie’s first win in a debut with a new team. pic.twitter.com/2b8EdBvuMB

— StatMuse (@statmuse) February 9, 2023