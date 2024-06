Vice-présidente chez les Pelicans, Swin Cash continue de monter en grade. Elle vient d’atteindre l’échelon supérieur pour devenir le bras droit de David Griffin, boss des opérations basket à la Nouvelle-Orléans.

Swin Cash est une légende WNBA. Elle a remporté de nombreux titres dont une médaille d’or olympique. Elle est entrée au Hall of Fame en septembre 2022. Et désormais, elle fait partie des femmes les plus haut placées dans l’univers NBA.

Comme l’indique Shams Charania de The Athletic, Cash vient d’être nommée “Senior Vice President” des opérations basket des Pelicans. Cela signifie qu’elle est désormais numéro 2 dans la hiérarchie derrière David Griffin, le vice-président exécutif des opérations basket de la franchise.

Sources: The New Orleans Pelicans are promoting executive Swin Cash – a former WNBA star and Naismith Hall of Famer – to Senior Vice President of Basketball Operations, making her one of the highest-ranking women in an NBA front office. pic.twitter.com/d07A3rOzhU

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2024

En plus de cette promotion, on a appris via ESPN que le manager général assistant Bryson Graham venait lui d’être nommé manager général tout court.

Ces différents changements tombent peu après le départ de Trajan Langdon, ancien GM des Pelicans qui est aujourd’hui président des opérations basket à Detroit.

Sources texte : The Athletic / ESPN