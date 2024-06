Avis de la rédaction : qui sera le “steal” de la Draft NBA 2024 ?

La Draft NBA 2024, c’est demain ! Et comme chaque année, un rookie va forcément dépasser toutes les attentes pour s’imposer comme le “steal” de sa cuvée. Quel jeunot sélectionné en deuxième partie de premier tour, en fin de premier tour ou même au second va surprendre son monde à partir de la saison prochaine ? Voici nos prédictions.

Nicolas M.

Terrence Shannon Jr. : projeté habituellement en fin de premier tour à cause de son âge avancé (24 ans), le produit d’Illinois est un arrière explosif qui a réalisé pas mal de cartons en NCAA. J’aime son énergie, j’aime la dimension athlétique qu’il apporte des deux côtés du terrain, ainsi que son potentiel défensif. S’il reste irrégulier au shoot extérieur, il peut aussi planter du 3-points dans un bon soir. Avec une telle combinaison, je pense que Shannon Jr. peut contribuer rapidement dans la Grande Ligue, lui qui semble plus “NBA Ready” que beaucoup d’autres arrières. Il peut avoir une trajectoire à la Desmond Bane, également sélectionné en fin de premier tour après un long cursus universitaire.

Alexandre T.

Tristan da Silva : on opte pour la fiabilité ici avec un profil un peu plus “ready” que la plupart de ses camarades. Je ne change pas mes habitudes concernant les pépites. Certes, le plafond est moins haut du fait de ses 23 ans mais Tristan da Silva peut impacter une équipe dès le jour 1 avec sa qualité de shoot, sa polyvalence et son apport défensif. Je ne serais pas surpris de le voir taper le Top 15 à la Draft 2024. Si personne ne l’a pris d’ici là, le sentiment de steal deviendra de plus en plus logique.

Robin

Carlton Carrington : un guard de grande taille et de grande envergure qui semble développer son shoot un petit peu plus chaque mois, c’est tout ce qui me plait. Les comparaisons avec Nickeil Alexander-Walker me plaisent, surtout si, comme l’arrière des Wolves, il arrive à développer son merveilleux potentiel défensif. Toutes les critiques que je vois sur lui ou presque sont liées à son gabarit encore frêle, pas forcément un élément inquiétant pour un joueur qui a encore 18 ans.

Julien

Jared McCain est un sacré joueur de basket. Si votre franchise le récupère en dehors de la loterie, vous pouvez déjà sourire pour le reste de l’été. Au-delà d’un shoot à 3-points dévastateur – en déséquilibre ou la tête en bas ça rentre quand même – McCain est un guard intelligent. Bon au rebond défensif, jamais radin en énergie, il se donne bien en défense pour compenser ses petites dimensions physiques. Surtout, Jared McCain est terriblement sous-coté en tant que porteur de balle. Beaucoup off-ball à Duke en présence de meneurs traditionnels, il a les outils pour dicter le tempo d’une attaque en NBA et alterner entre les bombinettes et les caviars. TikTokeur (de qualité) à ses heures perdues, c’est finalement un joueur au profil formidable qu’on ne peut pas détester.

Céleste

DaRon Holmes II, vous feriez bien de retenir ce nom-là. Je pressens une trajectoire de carrière à la Jimmy Butler. Impressionnant au scoring, déjà fort au rebond et en constant progrès au niveau du shoot, je ne vois pas ce joueur ne pas faire au moins une All-NBA Team avant la fin de sa carrière. Il a emmené son équipe de Dayton au tournoi de la March Madness à lui tout seul, son arsenal offensif est déjà bien complet et… il a ce truc. Je ne peux pas l’expliquer mais il possède CE truc. DaRon Holmes, steal de la Draft 2024, surveillez bien Le Paternel.

Clément

Tristan Da Silva : certes, il est déjà « âgé » à 23 ans mais il est prêt à l’emploi comme on dit dans le jargon. Le germano-brésilien représente déjà une assurance des deux côtés du terrain, déjà bien plus que Bruno Caboclo. Il sait shooter, il défend, il prend les bonnes décisions. Tout ce dont une franchise qui veut gagner tout de suite peut rêver. De plus, son côté NBA Ready devrait lui offrir un environnement favorable et un rôle taillé sur mesure pour sa première saison dans la ligue. Et quand on sait à quel point un bon contexte est essentiel dans le développement d’un petit nouveau, on peut dire que Tristan Da Silva représente l’archétype du joueur qui va mettre bien dès son premier match. TDS ne sera pas un TDC.