PARIS 2024 : LA GIGA PREVIEW DES JO !! (HOMMES)

On vous a manqué ? Vous vous demandiez pourquoi aucune vidéo n’est sortie depuis une dizaine de jours ? Voilà pourquoi : on prépare fort les JO de Paris 2024. Sans plus attendre, c’est l’heure de la très grande preview du tournoi hommes !

Alors que les JO de Paris 2024 démarreront dans quelques jours, l’heure est venue de vous présenter la GIGA PREVIEW de toute la compétition ! Jusqu’où l’équipe de France peut aller ? Et est-ce que Team USA est invincible ? Qui va créer la surprise, le Canada, l’Allemagne ou la Serbie ? Installez-vous confortablement, et dégustez cette énorme vidéo avant de nous retrouver aux commentaires… le 27 juillet prochain pour France – Brésil !