Le staff de J.J. Redick aux Lakers continue de grandir. Après Nate McMillan et Scott Brooks, on apprend que le nouveau coach de Los Angeles sera également entouré de Lindsey Harding.

Son nom ne vous dit peut-être rien aujourd’hui, mais il est temps d’en prendre connaissance car Lindsey est en pleine ascension dans sa carrière de coach.

Ancienne joueuse WNBA (2007-17), Harding va désormais se retrouver sur le banc des Lakers aux côtés de J.J. Redick, qu’elle connaît bien puisque les deux ont travaillé ensemble chez les Sixers durant la saison 2018-19. Cette année-là, Linsdey Harding s’occupait du développement individuel des joueurs de Philly (dont Redick), et était également scout. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, Harding et Redick partagent également un passif à la célèbre université de Duke.

ESPN Sources: Lindsey Harding — the G League coach of the year — has agreed on a deal to become an assistant with the Los Angeles Lakers. Harding leaves the Kings to rejoin JJ Redick, whom she spent time with on the Sixers staff and as a Duke All-American. pic.twitter.com/O0O0Gom3ic

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2024

Suite à son expérience aux Sixers, Lindsey Harding a pris du galon aux Sacramento Kings. Elle a passé quatre ans dans la capitale californienne, devenant l’assistante de l’entraîneur Mike Brown en 2022-23 puis coach de l’équipe de G League des Kings en 2023-24. Durant cette saison-là, suite aux très bons résultats des Stockton Kings, Harding a même été élue Coach de l’Année en G League, une première pour une femme. En marge de son parcours en NBA/G League, Harding a aussi entraîné l’équipe féminine du Soudan du Sud ainsi que celle du Mexique.

Désormais aux Lakers, Harding poursuit sa belle ascension. Et qui sait, peut-être qu’un jour elle deviendra la première femme head coach NBA…

Source texte : ESPN