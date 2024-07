JO Paris 2024 – prépa : Team USA vs Serbie, aujourd’hui à 18h !

Victorieuse du Canada puis de l’Australie ces derniers jours, Team USA continue sa préparation ce soir avec une nouvelle affiche digne de ce nom face à la Serbie de Nikola Jokic. Un choc à suivre à partir de 18h.

Team USA a beau arriver avec son effectif 5 étoiles, la manière laisse encore à désirer sur cette préparation. Face au Canada, l’ogre américain s’est surtout appuyé sur une bonne défense pour valider la victoire. Face à l’Australie, l’équipe de Steve Kerr s’est d’abord baladée avant de jouer trop facile et de baisser le pied, de quoi se faire quelques frayeurs en fin de match.

On le sait, cette équipe a été montée pour l’occasion et les stars ont beau se connaître, créer une alchimie et un collectif n’est pas toujours aisé chez Team USA. A une dizaine de jours de la cérémonie d’ouverture, le favori du tournoi n’est même pas sûr du cinq de départ qu’il alignera aux Jeux. LeBron James et Stephen Curry en seront à coup sûr. Kevin Durant aussi, s’il se remet de sa blessure au mollet qui le prive pour le moment de la préparation. Il reste donc (potentiellement) deux places à prendre, avec un Anthony Edwards qui pousse pour le poste d’arrière titulaire. En pivot, Joel Embiid et Anthony Davis se disputent encore le poste, même si Jojo est pour le moment préféré.

Team USA est donc en quête d’automatismes, de régularité et de quelques certitudes avant un tournoi olympique dont elle a remporté les 4 dernières éditions. Le face à face avec la Serbie ce soir à Abu Dhabi tombe à pic.

Les copains de Nikola Jokic sortent d’une seconde place à la Coupe du Monde 2023, le tout sans le Joker mais avec un grand Bogdan Bogdanovic. Ils font partie des favoris pour le podium à Paris et Team USA aura là un adversaire de qualité pour se tester à nouveau.

Ce choc sera l’occasion de revoir un duel entre Joel Embiid et Nikola Jokic, qui se sont partagés les 4 derniers titres de MVP en NBA. Il y a quelques jours, Jojo avait pourtant voulu minimiser le fait de jouer face à Jokic durant les poules aux JO. Le Process s’offre une répétition générale ce soir face au Joker.

Troy Renck : « Est-ce que vous avez hâte d’affronter Jokic sur cette compétition (les JO) ?

Joel Embiid : « Je m’en fous de Jokic. Je joue pour mon équipe nationale. On doit surtout se concentrer sur nous-mêmes, et faire en sorte qu’on soit tous sur la même longueur d’ondes.…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2024