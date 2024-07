À deux jours du match amical entre les deux équipes, il semble que l’Équipe de France et le Canada aient envie de s’entrainer ensemble. Le compte X des Bleus a annoncé l’organisation d’un match d’entrainement aujourd’hui entre les deux nations.

Malgré un match de préparation dans deux jours à Orléans, les Bleus et les Canadiens vont réaliser un scrimmage, ce qu’on pourrait traduire par un match d’entrainement dans la langue de Molière. L’occasion d’animer un peu la séance, tout en faisant des tests face à un vrai adversaire, même si on se doute que Vincent Collet et Jordi Fernandez ne voudront pas dévoiler toutes leurs cartes avant leur confrontation de ce vendredi.

Cet après-midi à Orléans, l’Équipe de France effectuera un “scrimmage” face au Canada, à huis clos. Nicolas Batum, victime d’un syndrome viral, ne participera pas aux séances de la journée. Jaylen Hoard demeure partenaire d’entraînement et restera avec le groupe jusqu’à dimanche.

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 17, 2024

Il ne sera malheureusement pas possible de voir le match puisqu’il aura lieu à huis clos (fermé au public). Les Bleus ont également annoncé que Nicolas Batum, malade, ne participerait pas à l’entrainement du jour. Jaylen Hoard semble lui toujours dans le groupe mais le tweet annonce un départ ce dimanche, ce qui prouve sans doute que l’état de santé de Guerschon Yabusele est rassurant pour le staff.

Après ses matchs face à la Turquie, une double opposition face à l’Allemagne puis la Serbie, la France a encore deux matchs de préparation. Ce vendredi face au Canada et dimanche face à l’Australie.

