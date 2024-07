Banni par la NBA, Jontay Porter ne pourra pas jouer en Grèce

Banni par la NBA suite à son implication dans une sombre affaire de paris sportifs, Jontay Porter avait demandé l’autorisation de rejouer au basket en Grèce. Demande rejetée.

LaShann DeArcy Hall, juge fédéral, n’a en effet pas voulu donner la permission à Jontay Porter de reprendre sa carrière professionnelle en Grèce.

L’avocat de l’ancien joueur des Raptors voulait permettre à son client de récupérer son passeport pour pouvoir rejoindre la ville de Patras en Grèce, voyager en Europe et jouer pour le Promitheas BC, qui évolue dans la première division grecque ainsi qu’en Champions League.

The federal judge has denied Jontay Porter's request to play pro basketball in Greece while he awaits sentencing after he pled guilty in federal court to a conspiracy to commit wire fraud.

Porter filed that request today to let him play for Promitheas BC https://t.co/hxtmZ6AnKw https://t.co/zr52TkFhBW

— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) July 17, 2024

Pour rappel, Jontay Porter a été banni à vie par la NBA en avril dernier, suite à son implication dans un scandale lié aux paris sportifs. Porter a plaidé coupable la semaine dernière dans un tribunal de Brooklyn et risque jusqu’à quatre ans de prison. Il sera jugé en décembre prochain à New York.

Sources texte : ESPN / The Athletic