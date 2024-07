Si juillet rime avec Summer League aux États-Unis, c’est également la WNBA qui livre ses dernières journées avant le All-Star Game et la trêve estivale. Quatre matchs au programme la nuit dernière, voici tout ce qu’il faut retenir !

Le Sun victime du devoir de Sabrina Ionescu

Sans Breanna Stewart, blessée, la rencontre entre le Sun (18-5) et le Liberty (20-4) avait tout d’un choc alléchant. Le match, serré jusque dans les dernières minutes, n’a pas déçu.

Avec 12 points à 3/4 du parking dans les huit premières minutes, Sabrina Ionescu sait comment démarrer une belle soirée et prendre 10 points d’avance. La numéro 20 dégage un incroyable sentiment de facilité que la meilleure défense de WNBA ne parvient pas à enrayer. En panne derrière l’arc (2/18), le Sun parvient tout de même à recoller grâce aux gros rebonds offensifs d’une Alyssa Thomas propre au possible. 63-63 à l’entame de la dernière période, demandez le pop-corn.

C’est évidemment ce démon de Ionescu qui dégaine à 3-points pour prendre les commandes du match, avant de distiller deux merveilles de passes décisives. 30 points (6/11 de loin), 6 rebonds, 5 caviars et 2 interceptions, Sabrina ferme le magasin avec un grand sourire en offrant la victoire au Liberty.

Sabrina Ionescu WENT OFF tonight!

She finished with:

🔥30 PTS

🔥6 RBS

🔥5 AST

🔥50% FG%

🔥54%(6-11) 3PT%

She also set a new @nyliberty record with 13 career 30-point games, breaking a tie with Cappie Pondexter.

📸 – @WomensHoops_USA pic.twitter.com/zg0oV1oCxC

— Liberty Lead (@LibertyLeadSM) July 17, 2024

Chennedy Carter et le Sky gâchent la performance d’A’ja Wilson

A’Ja Wilson au mois de juillet, c’est tout simplement DÉLIRANT. 27,8 points, 13,6 rebonds et 4 contres à 54% au tir, 41% à 3-points et 93% aux lancers, la WNBA n’avait pas vu tant de domination depuis un moment.

Hier soir face à Chicago, la double MVP a posé un 28/14/3/5 dans ses standards (lol) sans parvenir à faire tomber le Sky. En cause, Chennedy Carter qui sort l’un des matchs offensifs de sa saison. La meilleure amie de Caitlin Clark a déposé 10 points supplémentaires dans un dernier quart-temps serré pour faire augmenter sa note personnelle à 34. Si en plus Angel Reese se remet à faire des double-doubles (13 points, 10 rebonds) malgré les prises à 2 ou à 3 parfois, le Sky sort de sa mauvaise passe et retrouve le chemin du succès.

Game Recap: Chennedy Carter leads the @chicagosky to a BIG TIME road win against the Aces with her 34-point performance ⚡️

FINAL SCORE: 93-85#WelcometotheW pic.twitter.com/NiBbodp21A

— WNBA (@WNBA) July 17, 2024

Mais aussi…