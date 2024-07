La Summer League de Vegas se poursuit avec une nouvelle floppée de matchs la nuit dernière. Que s’est-il passé ? Qui a flambé ? On vous résume tout ça juste en-dessous.

Les résultats de la nuit en Summer League

Pacers – Suns : 98-94

– Suns : 98-94 Knicks – Nets : 85-92

: 85-92 Bulls – Pistons : 77-85

: 77-85 Hornets – Nuggets : 80-66

– Nuggets : 80-66 Sixers – Wolves : 92-90

– Wolves : 92-90 Wizards – Blazers : 80-82

: 80-82 Clippers – Bucks : 112-97

– Bucks : 112-97 Pelicans – Spurs : 85-90

Quelques perfs à retenir

Jalen Wilson a fumé les Knicks, pour le compte des Nets, avec 27 points. Cela ne se reproduira sans doute jamais, faut profiter.

Matas Buzelis continue de bien travailler, avec 18 points, 3 rebonds, 2 interceptions et 4 contres face aux Pistons, malgré la défaite. Ça par contre, vous voyez, ça risque de se reproduire cette saison.

Jared McCain a assuré, 21 points, 7 rebonds, 1 passe et 1 interception face aux Wolves. Ça vaut bien un TikTok sur un son de Colonel Reyel ça.

Karlo Matkovic (Pelicans, choix 52 Draft 2022) est l’homme de la nuit. 25 points à 11/13 au tir avec 5 rebonds et 3 contres en sortie de banc, sixième homme de luxe. Le monde de basket lève un sourcil pour Karlo.

Bub Carrington est toujours hyper à l’aise avec les Wizards. 20 points, 4 rebonds et 5 passes avec 3 bombinettes du parking, c’est quand même la classe d’être surnommé “Bub”

Les Français

Pacôme Dadiet a beau avoir perdu contre les Nets, il a 1) réalisé un match franchement pas mauvais, malgré la maladresse au tir (11 points, 8 rebonds, 2 passes).

Tidjane Salaün cartonne ! 10 points, 10 rebonds à 4/8 au tir, et premier double-double validé pour le rookie des Hornets. On est fier, il a réalisé un super match. On en parle d’ailleurs en détail ici.

Alexandre Sarr est passé à travers offensivement : 0 points (0/15 au tir…), 3 passes, mais s’offre une belle prestation défensive : 9 rebonds, 1 interception, 3 contres.

Rayan Rupert s’est bien amusé face aux Wizards : 16 points, 4 rebonds, 2 passes à 5/11 au tir.

Nadir Hifi inscrit 5 points, 1 rebond et 1 passe face aux Sixers, avec un temps de jeu à nouveau limité. Faites le jouer, chers Wolves, sinon ça va chauffer.

Sidy Cissoko a galéré niveau adresse (2/9), mais ça ne l’a pas empêché de poser 11 points et 6 rebonds dans la victoire des Spurs.

Moussa Diabaté a gonflé les muscles et TERRASSÉ les Bucks en 26 minutes ! 21 points (à 9/13), 8 rebonds et 3 passes, sah quel plaisir, merci au mec le plus stylé des Clippers.

Hugo Besson continue de se montrer avec les Bucks ! 12 points en 19 minutes en sortie de banc, 3 petites passes décisives et 2 interceptions, c’est une bonne journée de plus au boulot.

Les highlights de la nuit

No. 2 pick Alex Sarr with the big-time rejection 🚫💪

WAS-POR on NBA TV | #NBA2KSummerLeague

— NBA (@NBA) July 17, 2024

Charlotte’s Tidjane Salaun (No. 6 pick) takes it himself coast-to-coast for the And-1 💪#NBA2KSummerLeague on ESPN2 pic.twitter.com/7NEYjqeuWg

— NBA (@NBA) July 16, 2024

Pacôme Dadiet hit back-to-back three pointers in the third quarter 🔥 pic.twitter.com/yClbfjEO05

— The Strickland (@TheStrickland) July 16, 2024

HALFCOURT HEAVE… ITS GOOD.

Clippers rookie Rayj Dennis beats the 3Q buzzer from distance! 🚨

LAC-MIL on ESPN2 | #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/TTKGPN7PiJ

— NBA (@NBA) July 17, 2024