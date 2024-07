Engagé avec les Wolves pour cette Summer League 2024, Nadir Hifi n’a pas fait dans la dentelle face aux Pacers. 18 points (2e meilleur scoreur du match) en 14 minutes (8e temps de jeu de son équipe). Une sortie de classe pour le joueur de Paris, non-drafté en 2023.

Est-ce que Nadir les fait mentir ? C’est trop tôt pour le dire, mais avec ce match face aux Pacers, il a montré qu’il pouvait prendre ses responsabilités et cartonner tout ce qui traversait sa route, des deux côtés du terrain. Intensité, envie, confiance : voici les trois termes qui ont défini son match, conclu avec 18 points et 1 interception en 14 minutes.

Nadir Hifi had a huge game for the Timberwolves in the Summer League win. He finished with

18 Points

1 Steal

64% TS

14 Minutes

Despite the limited minutes Hifi showcased his high level scoring ability and made a lot of big plays for his team. pic.twitter.com/6su9x8hhAx

— KJ (@KJ__Hoops) July 14, 2024

On ne remercie pas les Wolves qui n’ont posé aucun highlight du français sur leur compte Twitter, peut-être une stratégie pour ne pas que les autres franchises le voient briller et lui proposent un contrat. Ou alors tout simplement car le gars derrière le compte est parti pioncer, ce qu’on ferait aussi si la Summer League n’était pas l’événement le plus grandiose de l’année basket. Oui, voir jouer E.J. Liddell en direct est un privilège, mais certains ne le comprendront que plus tard. Tout ça pour dire que Nadir Hifi a sorti le grand jeu, et qu’il mérite plus de minutes pour s’exprimer !