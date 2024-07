Sélectionné en n°3 de la Draft par les Rockets, Reed Sheppard s’est éclaté contre Washington cette nuit, en Summer League. 22 points, 6 rebonds, 7 passes, 5 interceptions (!) à 9/15 au tir, avec de belles actions à la pelle. Après son premier match réussi face aux Lakers, les fans de Houston peuvent avoir un grand sourire.

Reed Sheppard n’est pas très grand par la taille, mais il a de nouveau montré cette nuit, face aux Wizards d’Alexandre Sarr (8 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 contres, 4/13 au tir) qu’il était grand par le talent. Le troisième de la cuvée 2024 de la Draft s’est mis à l’aise, avec de belles passes, du tir compliqué réussi, mais aussi une intensité physique séduisante. En témoigne son dunk en transition, célébré par l’ensemble de son équipe.

3rd overall pick Reed Sheppard picking a pocket and dunking a basketball! 😅

📺#NBA2KSummerLegaue on ESPN2 pic.twitter.com/tyB4ol11Ur

— NBA (@NBA) July 14, 2024

Il a montré qu’il pouvait se rendre utile dans l’ensemble des secteurs du jeu, un aspect plus qu’important dans une équipe des Rockets qui peut encore accueillir et donner un temps de jeu conséquent à un talent de sa trempe. Il devra toutefois déloger Jalen Green de la rotation, une tâche qui s’annonce difficile… à moins que Houston ne décide de s’en séparer, option toujours possible.

REED SHEPPARD. CAM WHITMORE.

Rockets’ duo connect on the HUGE alley-oop slam 🔥

📺 #NBA2KSummerLeague on ESPN2 pic.twitter.com/mURs1TxZBu

— NBA (@NBA) July 14, 2024

On retient quoi qu’il arrive de belles petites promesses – même s’il ne s’agit que d’un match face à une adversité bien moindre que celle qui l’attend en NBA – que Reed aura a concrétiser une fois l’automne venu. D’ici là ? Finir la Summer League, prendre un poil de repos et se remettre vite au charbon. L’aventure ne fait que commencer, et elle peut être très belle.

Source : NBA