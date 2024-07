Steve Kerr, après l’attentat visant Donald Trump : “C’est un jour tellement démoralisant pour notre pays”

Hier soir, les États-Unis ont tremblé. L’un des candidats à la présidence du pays, et ancien président, Donald Trump, a été ciblé par une tentative d’assassinat. Un événement qui a choqué mondialement, et qui a eu un retentissement énorme au pays de l’Oncle Sam. Steve Kerr, coach de Team USA pour les Jeux Olympiques et coach des Warriors, s’est dit profondément atteint.

Steve Kerr s’est très souvent exprimé politiquement depuis de nombreuses années. Notamment pour mettre en avant les causes sociales, la justice pour tous dans un pays qui vit encore avec de nombreuses fractures entre communautés. Hier, après la tentative d’assassinat de Donald Trump lors d’un meeting du candidat en Pennsylvanie, il a exprimé tout son dégoût. Notamment envers le fait qu’un individu puisse se procurer une arme à feu extrêmement dangereuse à seulement 20 ans.

“C’est un jour tellement démoralisant pour notre pays. C’est un nouvel exemple de notre division politique, mais aussi de notre culture des armes à feu. Un jeune homme de 20 ans avec un AR-15 qui veut tirer sur un ancien président… C’est dur de tout comprendre ce qui vient de se passer, et ça fait peur d’imaginer vers où ça va aller à cause de ce qui existe déjà dans notre pays. C’est donc une terrible journée.” – Steve Kerr

Steve Kerr est l’un des premiers acteurs majeurs du monde du sport a avoir pris publiquement la parole sur cet événement. Nul doute que d’autres suivront très prochainement.