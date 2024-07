Les caméras de Skweek avaient suivi tout au long de la saison Zaccharie Risacher dans la série “Zaccharie Risacher – Road to First Pick”, et il est donc l’heure de boucler la boucle française de la carrière de Zacch avec “Zaccharie Risacher – The First Pick”, docu exclusif de 47 minutes qui retrace les premiers pas du clan Risacher aux États-Unis, avant, pendant et après la Draft !

“Je m’appelle Zaccharie Risacher, et je suis le n°1 de la Draft 2024.”

Avant ces mots, sur lesquels le docu se termine, on suit donc les derniers jours de Zaccharie Risacher, de ses parents, Stéphane et Sandrine, de sa soeur Aïnhoa, de son coach personnel Anthony Brossard, bref du “clan Risacher”, débarqué aux States pour voir Zacch enfiler la casquette de numéro 1 de la Draft 2024.

Ce qui ressort de des trois quarts d’heure de visionnage ? L’amour, les valeurs, le retour sur investissement des efforts fournis. Une histoire qui ne pouvait que se terminer comme ça. Non, qui ne pouvait que COMMENCER de la sorte.

Le grand saut, de Bourg-en-Bresse à New York puis Atlanta, comme l’impression qu’on vit dans un rêve mais, une fois de plus, le flegmatique Zaccharie s’en accommode. La sœur fusionnelle, le père protecteur, la “mère poule”, son binôme avec Anthony Brossard, le légendaire Kyle Korver qui souligne d’ailleurs toute l’importance de ce clan si bienveillant, voilà pour la colonne vertébrale de ce docu exclusif, et pour le reste… on va pas vous apprendre à vous servir de YouTube, mais on vous avoue que ça passe crème pour un dimanche.