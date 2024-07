Nouvelle fournée de matchs en Summer League ce soir, avec 8 rencontres au programme. L’occasion de revoir nos Français Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher en action. Lequel va faire la meilleure impression à Vegas ?

Le programme du soir

21h30 : Bucks – Cavs

22h : Clippers – Nets

23h30 : Pacers – Wolves

0h : Wizards – Rockets

1h30 : Pelicans – Magic

2h : Hawks – Spurs

3h30 : Raptors – Nuggets

4h : Warriors – Bulls

On commence tôt notre nuit avec on l’espère un Hugo Besson plus utilisé que la veille pour les Bucks à 21h30. On focus ce soir sur le Wizards – Rockets, qui verra le duel entre Alexandre Sarr, numéro 2 de Draft 2024, et Reed Sheppard, le numéro 3 de la Draft 2024. Pas le même gabarit ni le même poste mais il est toujours intéressant de voir ces duels entre rookies bien placés. Pour le reste, on suivra un duel Franco-Français avec Zaccharie Risacher qui affronte Sidy Cissoko et les Spurs à 2h. Comme Sarr, l’objectif est de confirmer la première bonne impression pour Zach.

Pour le reste, on regardera bien sûr Nadir Hifi avec les Wolves, Moussa Diabaté avec les Clippers ou encore Sidy Cissoko chez les Spurs. On espère voir quelques rookies sortir le grand jeu au milieu de parfaits inconnus.

Les rookies et Français à suivre ce soir :