Summer League terminée pour Stephon Castle, victime d’une blessure au poignet

Après seulement un match disputé à Las Vegas, la Summer League est déjà terminée pour Stephon Castle, 4e choix de la Draft 2024. Le rookie des Spurs devra attendre le mois d’octobre pour enfiler à nouveau la tunique de San Antonio.

La Summer League, c’est cool. Les rookies la disputent, on peut avoir un aperçu de ce qui nous attend pour la saison à venir. Seulement, étant donné l’enjeu dérisoire de la compétition, les équipes ne prennent aucun risque et dès la moindre blessure d’un joueur important, c’est fin de compétition. Stephon Castle ne fait pas exception à la règle, et le futur partenaire de Victor Wembanyama chez les Spurs a donc terminé sa campagne estivale en raison d’une entorse au poignet. La raison ? Une chute lors du match face aux Blazers. Le bobo est loin d’être grave, mais prudence est mère de sûreté comme dirait ce cher Nekfeu.

Lors de son unique rencontre disputée, le n°4 de la Draft 2024 a envoyé du sale, avec 22 points, 5 rebonds et 4 passes. Polyvalent en attaque, avec une belle vision du jeu : les Spurs ont trouvé un bon profil à développer sur la mène, un poste qui a souvent été la source de pas mal de questionnements la saison écoulée. Encore quelques mois pour parfaire son jeu à l’abri des regards, et Castle sera enfin face au gros test : celui de la NBA, la vraie.

