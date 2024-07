Pour son deuxième match de Summer League, Zaccharie Risacher n’a pas été aussi tranchant que lors de son début estival. N’en reste pas moins que le Français, n°1 de la Draft 2024, a quand même envoyés quelques petits highlights dont un cross de fou zinzin.

Un poil moins en forme que lors du premier match des Hawks. Zaccharie Risacher n’a pas crevé l’écran statistiquement, avec une réussite plutôt moyenne au tir : 11 points, 4 rebonds, 2 passes, 4/12 au tir. Plus en difficulté, mieux gardé, mais toujours admiré par ses futurs coéquipiers, à l’image d’un Trae Young – présent à Las Vegas – indiquant à la mi-temps que l’ex-joueur de la JL Bourg allait devenir quelqu’un en NBA, à tel point qu’apprendre des mots de français serait nécessaire. Spoiler, il peut passer à l’Apéro TrashTalk, on se fera un plaisir de l’initier aux termes de pâté, calembours et même lui parler de Guingamp s’il le faut.

Trae Young a indiqué à la télé que lui et Zaccharie Risacher ont pas mal échangé par texto depuis son arrivée à Atlanta.

Trae n’a apparemment pas encore appris de mot en français, mais ça pourrait changer d’ici la rentrée.

(Petite casquette « I AM ATL » portée par Young)

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 15, 2024



Revenons à Zaccharie. Et à ce petit bijou de cross, le genre qui envoie l’adversaire dédicacer le parquet avec ses chicots. Ça se déguste avec les yeux, sans modération.

Si Risacher avait mis le shoot… 😩 pic.twitter.com/PNaMKGCszP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 15, 2024

En fin de partie, alors que le match s’est joué à une possession, il a trouvé un 2+1 important, symbole d’une forme de sang froid qui sera une qualité primordiale en NBA. Ça ne passera pas au final, mais c’est un bon point.

No. 1 pick Zaccharie Risacher gets the and-1 to go late in Q4!

Spurs-Hawks | Live on ESPN2 pic.twitter.com/hqw8SerIeU

— NBA (@NBA) July 15, 2024

On retient également de sa soirée un départ plutôt canon, avant d’être plus dans le dur notamment au tir. Pas besoin de tirer des conclusions hâtives foireuses à souhait : le coup de moins bien peut arriver, et il est d’ailleurs aussi tombé sur Alexandre Sarr cette nuit. Dans le positif, on aime toujours autant l’intelligence dans le positionnement défensif, ça fout le bazar dans l’attaque adverse et empêche plutôt bien les prises d’initiatives individuelles dans l’aile.

Rendez-vous ce jeudi à 3h30 du matin pour la suite des aventures du Z’, face aux Suns.